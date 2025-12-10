onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
2025 Yılında Türkiye Gündemi: Ölümler, Yangınlar, Su Krizi, Operasyonlar…

2025 Yılında Türkiye Gündemi: Ölümler, Yangınlar, Su Krizi, Operasyonlar…

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 06:53

2025 yılının bitmesine sayılı günler kala, geride bırakmaya hazırlandığımız yılda en çok konuşulan konuları merak ediyor musunuz? Türkiye’de yıla ünlü ölümleri, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, yangınlar, su ve nüfus krizi, depremler ve spordaki başarılar damga vurdu. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle siyaset gündemi sertleşirken, terör örgütü PKK'nın silahlarını bırakması ise siyasetin en önemli ikinci konusu oldu. Türkiye’deki birçok şehirde barajlardaki su kritik seviyelere geriledi ve büyükşehirler dahil bazı şehirlerde saatler süren su kesintileri yaşandı. Ayrıca Türkiye gündeminde yasa dışı bahis soruşturmaları ve hakem ile futbolcuların karıştığı bahis skandalı da çok konuşuldu.

İşte ay ay Türkiye gündemini sarsan haberler…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetti.

Arabesk müziğin simge isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur’un ölümü nedeniyle ailesi arasında yaşanan tartışmalar yeniden gündeme geldi. Ayrıca Ferdi Tayfur’un geride bıraktığı mal varlığı da günlerce konuşuldu.

Bolu Kartalkaya’da otel yangını

Bolu Kartalkaya’da otel yangını

Bolu’da bulunan Grand Kartalkaya Otel’de 21 Ocak’ta çıkan yangında toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Yangın davasında tutuklu sanıklar; otelin sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı 'olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayşe Barım tutuklandı.

Ayşe Barım tutuklandı.

Dizi ve film sektöründeki birçok ünlü oyuncunun bağlı olduğu ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının organizatörü olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen Barım, sağlık sorunları nedeniyle 1 Ekim’de tahliye edildi. Ayşe Barım tutuksuz olarak yargılanacak.

5 teğmen TSK’dan ihraç edildi.

5 teğmen TSK’dan ihraç edildi.

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla 'Subay Yemini' eden 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi.

Derbiyi tabancı hakem yönetti.

Derbiyi tabancı hakem yönetti.

2023-2024 sezonunda 24 Şubat Pazartesi oynanan ve 0-0 biten Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slavko Vincic yönetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TÜSİAD yöneticileri gözaltına alındı.

TÜSİAD yöneticileri gözaltına alındı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı.

Ece Gürel hayatını kaybetti.

Ece Gürel hayatını kaybetti.

2 Mart'ta İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gürel’in spiritüel yaşamı çok konuşulmuştu.

Volkan Konak sahnede kalp krizi geçirdi.

Volkan Konak sahnede kalp krizi geçirdi.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahnede kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yasa dışı bahis operasyonları.

Yasa dışı bahis operasyonları.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisi önlemek için birçok önemli operasyon yaptı. Yasa dışı bahisten kazanılan parayı aklamak için kullanıldığı iddiasıyla elektronik ödeme kuruluşları PayFix ve Papara gibi şirketlere el konuldu. Ayrıca Payfix’in sahibi Erkan Kork’un diğer şirketlerine de el konuldu.

Savcılığın bir diğer operasyonu ise eylül ayında oldu. Can Holding’e düzenlenen kara para operasyonu nedeniyle holdingin sahibi olduğu Habertürk, Show TV gibi kanallara kayyum atandı.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları, 19 Mart’ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Ekrem İmamoğlu’ndan sonra CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gibi partinin önemli isimleri de yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin yıldan fazla hapis cezası talep etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 Nisan’da genel boykot yaşandı.

2 Nisan’da genel boykot yaşandı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında yapılan protesto gösterilerinde yüzlerce kişi tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bazı firmaları açıklayarak boykot edilmesini istedi. Boykot olayları 2 Nisan’da yeni bir evreye geçti ve Türkiye’de genel para harcamama hareketine döndü. 2 Nisan’da birçok vatandaş hiç para harcamayarak boykota katıldı.

Türkiye’de doğum oranlarının hızla düşmesi.

Türkiye’de doğum oranlarının hızla düşmesi.

Türkiye’de doğum oranlarının düşmesi ve kritik seviyenin altına inmesi sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir dizi önlem yayınladı. Evlilik kredisi gibi teşvikler yürürlüğe alındı ve 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması için çalışma yapıldı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da düşen doğum hızına dikkat çekerek, “Şanlıurfa, Van, Şırnak, Mardin, Muş, Siirt, Diyarbakır, Batman, Ağrı ve Gaziantep gibi doğurganlık hızı yüksek illerimiz olmasa doğurganlık hızımız 1 çocuğa kadar inecek. Sonunda felaket kapıya dayandı” ifadelerini kullandı.

İstanbul bir kez daha deprem gerçeğini hatırladı.

İstanbul bir kez daha deprem gerçeğini hatırladı.

İstanbul'da 23 Nisan saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Önder, uzun süren tedavi sonrasında hayatını kaybetti.

Özgür Özel’e saldırı.

Özgür Özel’e saldırı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için İstanbul’da düzenlenen anma törenine katıldı. Özel çıkışta yumruklu saldırıya uğradı. Saldırıyı düzenleyen kişinin daha önce cinayetten cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Terör örgütü PKK örgütü feshetti.

Terör örgütü PKK örgütü feshetti.

'Terörsüz Türkiye Projesi' kapsamında Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile birlikte PKK kongresini toplayarak örgütü feshettiğini açıkladı.

Zehra Kınık’ın cezası.

Zehra Kınık’ın cezası.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, trafikte 17 yaşındaki motokurye Bartın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu sebebiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Marmaray’da yaşanan kavga.

Marmaray’da yaşanan kavga.

İstanbul Maltepe’de, iki çocuğuyla Marmaray'da bir baba darbedildi. Kavgaya karışanlar, özellikle çocuklarının yanında babanın dövülmesine tepki gösterdi ve E.D. isimli kişi ev adresi paylaşılarak tehdit edildi.

İzmir’de işçi grevi yaşandı.

İzmir’de işçi grevi yaşandı.

İzmir’de yaşanan işçi grevi de çok konuşuldu. “Eşit işe eşit ücret” talebi ile yapılan grev nedeniyle kentte çöpler toplanmadı ve birçok hizmet aksadı. 7 gün süren grev sosyal medyada da çok konuşuldu.

Bayramda hız tespiti için kurulan radarlar.

Bayramda hız tespiti için kurulan radarlar.

Kurban Bayramı için yola düşen vatandaşlar, adım başı uygulanan radar uygulaması nedeniyle ciddi cezalarla karşı karşıya kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.

CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde bulunan havuzun elektrik dairesinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Leman Dergisi’nde yayınlanan karikatür tepki çekti.

Leman Dergisi’nde yayınlanan karikatür tepki çekti.

Türkiye’nin köklü mizah dergilerinden biri olan Leman’da yayınlanan Hz. Muhammed karikatürü olay çıkardı. Derginin İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ofisi basıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

İsrail ve ABD, İran’ı bombaladı.

İsrail ve ABD, İran’ı bombaladı.

İsrail, Orta Doğu’daki saldırganlığını sürdürerek İran’ı bombaladı. İran’a birçok hava saldırısı düzenlenirken, İran da uzun menzilli füzelerle İsrail topraklarına saldırdı. ABD’nin bombardıman uçakları da İran’a düzenlenen saldırıya yardım etti.

Marmaris’teki gece kulüplerinde yaşanan eğlenceler gündem oldu.

Marmaris’teki gece kulüplerinde yaşanan eğlenceler gündem oldu.

Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterileri sosyal medyada tepki çekmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

YouTube’da yaptığı yayınlarla dikkat çeken gazeteci Fatih Altaylı, 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlamasıyla tutuklandı. Uzun süre tutuklu yargılanan Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de yaz aylarında birçok orman yangını yaşandı.

Türkiye’de yaz aylarında birçok orman yangını yaşandı.

Türkiye’de yüksek sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarında birçok kentte orman yangınları yaşandı. Özellikle İzmir’de yaşanan yangınlar uzun süre söndürülemedi. Eskişehir’deki orman yangınına müdahale eden 10 orman işçisi de alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Orkun Kökçü Beşiktaş’a transfer oldu.

Orkun Kökçü Beşiktaş’a transfer oldu.

A Milli Futbol takımının yıldızlarından Orkun Kökçü, Benfica’dan Beşiktaş’a transfer oldu. Orkun’un transferi ve transfer için hazırlanan video sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, Osimhen ile Türkiye rekorunu kırdı.

Galatasaray, Osimhen ile Türkiye rekorunu kırdı.

Galatasaray, 70 milyon euro karşılığında Napoli’den Victor Osimhen’i transfer ederek Türkiye transfer rekorunu kırdı.

Türkiye kuraklık etkisini iyice hissettirmeye başladı.

Türkiye kuraklık etkisini iyice hissettirmeye başladı.

Türkiye’de yaşanan kuraklık nedeniyle birçok kentte barajlardaki su seviyesi düştü. İzmir, Bursa, Ankara, Yalova gibi kentlerde uzun süreler planlı su kesintileri yapılmaya başlandı.

Sahte diploma skandalı çok konuşuldu.

Sahte diploma skandalı çok konuşuldu.

Türkiye’de bir çetenin, devlet kurumlarında önemli görevlerde bulunan kişilerin e-imzalarını ele geçirerek sahte diploma sattığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin, sahte lise, lisans ve yüksek lisans diploması sattığı ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evre Clarke hayatını kaybetti.

Evre Clarke hayatını kaybetti.

Evre Başak Clarke, bir süredir kansere karşı verdiği mücadeleyi sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu. Sanat kariyeri için İngiltere'ye taşınan ve burada evlenip çocuk sahibi olan 1985 doğumlu Başak, GoFundMe kampanyası aracılığıyla tedavisi ve oğlunun geleceği için bir fon oluşturdu ve bu fonda şu ana kadar yaklaşık 230 bin pound bağış toplandı. 31 Temmuz tarihinde yaptığı paylaşımla da kansere karşı verdiği savaşı kaybettiğini duyurdu. Doktorunu kaynak göstererek 3-4 hafta içinde aklının karışabileceğini ve hayatını kaybedeceğini açıkladı. Evre Başak’ın açıklaması sosyal medyada çok tartışıldı. Evre Başak’ın yalan söylediğini iddia edenler bile oldu. Evre Başak Clarke 24 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti.

Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası

Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde 6.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Aynı bölgede yaşanan deprem fırtınası da çok konuşuldu.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Galatasaray’da kaptanlığa kadar yükselen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 1 yıl süren Benfica macerasının ardından Fenerbahçe’ye transfer oldu. Kerem’in transferi sosyal medyada en çok konuşulan olayların başında geldi.

CHP İl Başkanlığına kayyum atandı.

CHP İl Başkanlığına kayyum atandı.

CHP il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis ekiplerinin yoğun güvenlik çemberi ile binaya girebildi. Yaşanan olaylarda bazı vatandaşlar gözaltına alındı, CHP milletvekilleri günlerce binada kaldı.

Ali Koç, 7 yıldır sürdürdüğü Fenerbahçe Başkanlığı’nı kaybetti.

Ali Koç, 7 yıldır sürdürdüğü Fenerbahçe Başkanlığı’nı kaybetti.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filenin Sultanları, Dünya ikincisi oldu.

Filenin Sultanları, Dünya ikincisi oldu.

Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda final oynadı ve İtalya'ya 3-2 yenilerek Dünya İkinciliği unvanını aldı.

12 Dev Adam, Avrupa’da finale kadar yükseldi.

12 Dev Adam, Avrupa’da finale kadar yükseldi.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) final mücadelesinde Almanya'ya yenildi ve Avrupa ikincisi oldu.

Soğuk Savaş programındaki şaka nedeniyle 2 kişi tutuklandı.

Soğuk Savaş programındaki şaka nedeniyle 2 kişi tutuklandı.

'Soğuk Savaş' isimli YouTube kanalında yapılan bir şaka nedeniyle Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklandı. Haklarında 4.5 yıl hapis istemiyle dava açılan iki kişi geçtiğimiz günlerde tahliye oldu.

Şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Gül Tut ya da bilinen adıyla Güllü, Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ölümü şüpheli bulunurken, kızı ise ailesini öldürmekle suçlandı.

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonu.

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Dilan Polat, Derin Dalu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı.

Türkiye’nin gündeminde yer alan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümü ile ilgili davada karar çıktı. 2 sanığa indirim uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verildi. Diğer 2 sanık hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.

Küresel Sumud Filosu Gazze ablukasını delmek için yola çıktı.

Küresel Sumud Filosu Gazze ablukasını delmek için yola çıktı.

Küresel Sumud Filosu, 44'ten fazla ülkeden binlerce katılımcının bulunduğu 50'den fazla gemiden oluşuyordu. Filo, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıktı. Soykırımcı İsrail askerleri filoya müdahalede bulundu ve birçok aktivisti alıkoydu. Alıkonulanlar arasında Türk vatandaşları da bulunuyordu. İsrail, alıkoyduğu tüm aktivistleri serbest bıraktı.

Türk futbolunda bahis skandalı.

Türk futbolunda bahis skandalı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler, futbolcular ve yöneticilerin bahis skandalına karıştığını açıkladı. Yüzlerce futbolcuya ceza verildi, olay adli makamlara intikal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Konyasporlu Ndao gibi isimler tutuklandı.

Gazze için barış anlaşması imzalandı.

Gazze için barış anlaşması imzalandı.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, 13 Ekim’de Mısır’da imzalanan anlaşma ile sona erdi. Tarihi anlaşmaya imza atan liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad yer aldı.

Google, Gemini 3’ü tanıttı.

Google, Gemini 3’ü tanıttı.

Google’ın yapay zeka uygulaması Gemini 3’ü tanıttı. Bu zamana kadar en gelişmiş yapay zeka olarak tanıtılan Gemini 3, yapay zeka sektöründen tam not aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TOKİ 500 bin konut projesi.

TOKİ 500 bin konut projesi.

TOKİ'nin Türkiye genelinde uygun fiyatla yapacağı 500 bin konut projesine yoğun ilgi oldu.

Böcek ailesinin zehirlenmesi.

Böcek ailesinin zehirlenmesi.

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesi, İstanbul'da konakladıkları oteldeki kimyasal zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın