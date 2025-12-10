2025 Yılında Türkiye Gündemi: Ölümler, Yangınlar, Su Krizi, Operasyonlar…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisi önlemek için birçok önemli operasyon yaptı. Yasa dışı bahisten kazanılan parayı aklamak için kullanıldığı iddiasıyla elektronik ödeme kuruluşları PayFix ve Papara gibi şirketlere el konuldu. Ayrıca Payfix’in sahibi Erkan Kork’un diğer şirketlerine de el konuldu.

Savcılığın bir diğer operasyonu ise eylül ayında oldu. Can Holding’e düzenlenen kara para operasyonu nedeniyle holdingin sahibi olduğu Habertürk, Show TV gibi kanallara kayyum atandı.