2025 Yılında Türkiye Gündemi: Ölümler, Yangınlar, Su Krizi, Operasyonlar…
2025 yılının bitmesine sayılı günler kala, geride bırakmaya hazırlandığımız yılda en çok konuşulan konuları merak ediyor musunuz? Türkiye’de yıla ünlü ölümleri, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması, yangınlar, su ve nüfus krizi, depremler ve spordaki başarılar damga vurdu. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle siyaset gündemi sertleşirken, terör örgütü PKK'nın silahlarını bırakması ise siyasetin en önemli ikinci konusu oldu. Türkiye’deki birçok şehirde barajlardaki su kritik seviyelere geriledi ve büyükşehirler dahil bazı şehirlerde saatler süren su kesintileri yaşandı. Ayrıca Türkiye gündeminde yasa dışı bahis soruşturmaları ve hakem ile futbolcuların karıştığı bahis skandalı da çok konuşuldu.
İşte ay ay Türkiye gündemini sarsan haberler…
Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetti.
Bolu Kartalkaya’da otel yangını
Ayşe Barım tutuklandı.
5 teğmen TSK’dan ihraç edildi.
Derbiyi tabancı hakem yönetti.
TÜSİAD yöneticileri gözaltına alındı.
Ece Gürel hayatını kaybetti.
Volkan Konak sahnede kalp krizi geçirdi.
Yasa dışı bahis operasyonları.
Ekrem İmamoğlu tutuklandı.
2 Nisan’da genel boykot yaşandı.
Türkiye’de doğum oranlarının hızla düşmesi.
İstanbul bir kez daha deprem gerçeğini hatırladı.
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.
Özgür Özel’e saldırı.
Terör örgütü PKK örgütü feshetti.
Zehra Kınık’ın cezası.
Marmaray’da yaşanan kavga.
İzmir’de işçi grevi yaşandı.
Bayramda hız tespiti için kurulan radarlar.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.
Leman Dergisi’nde yayınlanan karikatür tepki çekti.
İsrail ve ABD, İran’ı bombaladı.
Marmaris’teki gece kulüplerinde yaşanan eğlenceler gündem oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.
Türkiye’de yaz aylarında birçok orman yangını yaşandı.
Orkun Kökçü Beşiktaş’a transfer oldu.
Galatasaray, Osimhen ile Türkiye rekorunu kırdı.
Türkiye kuraklık etkisini iyice hissettirmeye başladı.
Sahte diploma skandalı çok konuşuldu.
Evre Clarke hayatını kaybetti.
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye transfer oldu.
CHP İl Başkanlığına kayyum atandı.
Ali Koç, 7 yıldır sürdürdüğü Fenerbahçe Başkanlığı’nı kaybetti.
Filenin Sultanları, Dünya ikincisi oldu.
12 Dev Adam, Avrupa’da finale kadar yükseldi.
Soğuk Savaş programındaki şaka nedeniyle 2 kişi tutuklandı.
Şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonu.
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı.
Küresel Sumud Filosu Gazze ablukasını delmek için yola çıktı.
Türk futbolunda bahis skandalı.
Gazze için barış anlaşması imzalandı.
Google, Gemini 3’ü tanıttı.
TOKİ 500 bin konut projesi.
Böcek ailesinin zehirlenmesi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın