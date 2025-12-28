Sevgili İkizler, yılın son pazartesi gününde, zihnindeki karmaşayı gidermek için mükemmel bir fırsat var. Güneş'in Oğlak burcunda olduğu bugünlerde, iş ve finansal konularda hangi fırsatlara 'evet' veya 'hayır' demen gerektiği konusunda oldukça net bir bakış açısına sahip olacaksın. 2025 yılında seni meşgul eden ancak ilerlemen için bir adım atmana yardımcı olmayan tüm düşünceleri bugün cesurca geride bırakıyorsun.

Tam da bu noktada iş hayatında stratejik bir değişiklik yapmayı düşünebilirsin. Daha az dağınık ve daha hedef odaklı bir yaklaşım, 2026'da rakiplerinin önüne geçmeni sağlayacaktır. Şimdi sana küçük gibi görünen ancak akıllıca yapılan bir hamle, büyük bir fark yaratabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise zihnini yoran konuşmalar ve belirsiz ilişkiler sona eriyor. 2026'ya girerken daha net, daha açık ve gerçekten heyecan duyduğun bir duygusallık seni bekliyor. Belki de bu, yeni bir aşka yelken açmanın tam zamanı. Yeni yıla temiz bir sayfaya girmek istiyorsan ve bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte geleceğe dair kararlar almalısın. Aşkı en güzel hali ile kucaklamak için evlilik veya çocuk sahibi olmak gibi planlarını takvimine eklemelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…