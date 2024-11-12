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Evlilik Yıl Dönümü Mesajları! En Unutulmaz, En Özel, Anlamlı, Duygusal ve Resimli Evlilik Yıl dönümü Mesajları

Evlilik Yıl Dönümü Mesajları! En Unutulmaz, En Özel, Anlamlı, Duygusal ve Resimli Evlilik Yıl dönümü Mesajları

Evlilik Hakkında Her Şey ilişki evlilik yıldönümü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 15:55

Aşkınızı taçlandıran evlilik bağı, aile birliği ve huzurlu bir yuvanın sırrıdır. Hayatınızı paylaştığınız kişi ile mutlu olmak ise başınıza gelen en güzel şey olmalı! Zira, birlikte geçirdiğiniz yılların sayısı arttıkça; hayatınızda birbirinize kattığınız anlamlar ve sevgi de katlanarak büyür. Bu sebepten her evlilik yıl dönümü son derece özeldir. Biz de sizin için evlilik yıl dönümü çiçeğine yazılacak notları, WhatsApp, Instagram, Facebook ve X'ten paylaşılacak en özel ve romantik evlilik yıl dönümü mesalarını derledik.  

İşte, en anlamlı, güzel, uzun, kısa, duygusal, romantik ve resimli evlilik yıl dönümü mesajlarını ve notları... Keyifli okumalar!

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En Güzel Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

En Güzel Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

  • Birlikte olduğumuzda günler o kadar çabuk geçiyor ki, ilk tanıştığımızdan bu yana yılların ne kadar çabuk geçtiğini ve tanıştığımız güne tekrar geldiğimizi fark etmiyoruz bile. Bana bu kadar mutluluk ve koşulsuz sevgi verdiğin için sana minnettarım. Seni seviyorum ve sonsuza dek seni seveceğim!

  • Bana bu kadar mutluluk ve koşulsuz sevgi verdiğin için sana minnettarım. Seni seviyorum ve sonsuza dek seni seveceğim!

  • Mutluluğumuzun bir ömür boyu sürmesi dileğimle güzel karıcığım.

  • Ruhum evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun Evlilik sadece seninle anlam kazanıyor Bir tanem.

  • Sen kopuyorsun yüreğimde, sen kokuyorsun tenimde, sen varsın ömrümün en güzel günlerinde… İyi ki varsın aşkım, iyi ki ömrümün sahibi sensin aşkım! Nice mutlu yıllarımıza…

En Romantik Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

En Romantik Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

  • Yılın en güzel günü bugün! Aşk, sevgi, mutluluk dolu yüzlerce gün… Dilerim bir ömür sürsün.

  • Bazen dünyadaki her insanın senin gibi aşk dolu, kibar ve güzel/yakışıklı bir eşi olmasını diliyorum. Benim günüme güneş gibi doğuyorsun ve tüm insanların da aynı duyguyu hissetmesini istiyorum. İyi ki hayatımdasın karıcığım/kocacığım, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun!

  • Hayatın iniş ve çıkışlarında beraber olmak bana takım çalışması öğretti, birbirimizin alışkanlıklarına karşı hoşgörümüz bana sabırlı olmayı öğretti ve krizlerimiz sırasında birbirimize olan desteğimiz bana dayanışmayı öğretti. Bana bildiğim her şeyi öğreten kadın/adam, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun!

  • Gelecek için çok heyecanlıyım çünkü tüm hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için sabırsızlanıyorum. Hayatımda olduğun için çok mutluyum karıcığım/kocacığım. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun!

  • Beni olduğum gibi sevdiğin için teşekkür ederim. Yıl dönümümüz kutlu olsun karıcığım/kocacığım!

Duygusal Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

Duygusal Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

  • Geride bıraktığımız onca yılda her daim yanımda var olarak hayatımı güzelleştirdiğin ve desteğini hiçbir zaman eksik etmediğin için sonsuz teşekkür borçluyum sana.

  • Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen… Sen benim her şeyimsin bir tanem. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım…

  • Güzel Allah’ım bize ve ailemize uzun, huzurlu ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem…

  • Düğünümüz yıllar önceydi.. İlk günkü heyecan, neşe ve mutluluk hala gözlerinde.. Bir ömür boyu o gözlerde huzur bulmak tek dileğim. Nice mutlu yıllarda birlikte olmak dileğiyle..

  • Karadutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem ağaç isem dalımsın salkım saçak, petek isem balımsın ağ ulum günahımsın vebalimsin. Nice nice yıllara…

Eşe Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

Eşe Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

  • Sevgilim! Aşkla birleşen ellerimiz ve kalpleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Birlikte uzun bir mutluluk yaşayalım seninle..

  • Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur, bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur… Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır, bir bakış bir aşığı saatlerce ağlatır. Seni seviyorum… Yıl dönümümüzü kutlu olsun aşkım…

  • Ne zaman bir şiir okunsa aklımdasın, ne zaman bir telefon çalsa karşımdasın, sen tanrımın en güzel armağanı, sen hayatımın en gerçek yalanı, sen bütün huylarımı ezbere bilen, sen gözyaşlarımı en iyi silen, sen dünyanın en güzel kadını evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun…

  • Terk etmedi sevdan beni, aç kaldım, susuz kaldım, hayın, karanlıktı gece, can garip, can suskun, can paramparça… Ve ellerim, kelepçede, tütünsüz, uykusuz kaldım, terk etmedi sevdan beni… Hayatımın anlamı sonsuza kadar birlikte olmak dileğiyle…

  • Biz birbirine ait iki yüreğiz. İki kişilik bir dünya yarattık kendimize. İki kişilik dünyamız çocuklarımız ve torunlarımızla şenlensin canım. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.

Kısa Evlilik Yıl Dönümü Sözleri

Kısa Evlilik Yıl Dönümü Sözleri

  • Allah'a mahsustur her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosunlar sarar. Seni çok seviyorum evliliğimizde nice yıllara.

  • Elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın. Dilek tutman için yıldızların kayması mı gerekiyor illa ki? Gönlüm gönlüne kaydı yetmez mi? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım…

  • Sevdan üflendi bir kere vakit aşk-ı kıyamet. Sen kopuyorsun yüreğimde; gönlüm gönlüne emanet. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım…

  • Gözlerinin 'Kahve'sinden' koy ömrüme, kırk yılın hatırına 'Sen'de' kalayım! İyi ki ömrümün sahibi olmuşsun. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım

  • Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım. Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim.

  • Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım, nice aşk dolu yıllarımız olsun. Seni Seviyorum.

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Etkileyici Evlilik Yıl Dönümü Sözleri

Etkileyici Evlilik Yıl Dönümü Sözleri

  • Bugün mutluluğumun seninle çok güzel anılarla geçen uzun yılları devirmek gibi bir anlamı var. Bugün içimde senin gibi bir eşe sahip olduğum için çok şanslı hisseden birisi, bugün gönlümde yine başköşede senin adın var. Bugün evliliğimizin yıl dönümü, bu güzel gün önümüzdeki aşkla geçecek yılların fragmanı. İyi ki varsın aşkım.

  • Gönül eşim, yoldaşım. Benim yüreği güzel, kendi güzel en az bugün kadar özel sevgilim. Geçen onca yıla rağmen bana hala aynı parıldayan gözlerle baktığım için beni hala aynı tutkuyla sevdiğin için teşekkür ederim; sen, biriciğim seni her şeyden çok seviyorum.

  • Evlenmeyi aklından bile geçirmeyen ben, seni görür görmez bütün ömrümü sana adamak istedim. Ellerini ellerimde, gülüşünü gözlerimde istedim. Seni hep yanı başımda, hep en masum yanımda istedim. Seni bu hayattaki her şeyden çok sevdim… İyi ki varsın.

  • Yeryüzündeki en büyük şans en az senin kadar sevecek bir hayat arkadaşı bulabilmektir. Ben çok şanslıyım çünkü bana her gün ne kadar sevildiğimi hissettiren ve mutluluğumla mutlu olup hüznümle üzüntüye boğulan, beni aşk dolu gözlerle izleyen ve kötülük nedir bilmeyen bir yürekle seven harika bir eşim var. İyi ki varsın.

  • Senin yokluğunu aklıma bile getiremiyorum, bu düşünce zihnimde asla yer bulamıyor kendine. Seni yüreğimle benimsemişken bu denli, sahipsiz bırakma şiirlerimi… Seni çok seviyorum.

Resimli Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

Resimli Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

  • Bu dünyanın gördüğü en güzel aşk hikayesine başladığımızdan beri bir yıl geçti. O günden beri, aşkımızın mutluluğunu çıkarmadığımız tek bir gün bile olmadı. Bana bu duyguları hala ilk günkü sıcaklığıyla yaşatıyorsun. İlk yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Seni her yıl daha çok severek hayatıma devam edeceğimi bilmeni istiyorum.

  • Sevmeyi seninle öğrendim. Seninle geçirdiğim her yıl mutluluğum katlanarak arttı. Sonsuza kadar seninle olmayı istiyorum.

  • Hayatımda olduğun için çok mutluyum birlikte geçireceğimiz nice yıl dönümleri olsun sevgilim.

  • Senin gibi harika bir insanla olduğum için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Birlikte nice senelere hayatım.

  • Evlilik yıI dönümümüz kutlu olsun birtanem! Yuvamın prensesi, varlığın yaşamıma tarifsiz anlamlar yükledi.

En Özel ve Anlamlı Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

En Özel ve Anlamlı Evlilik Yıl Dönümü Mesajları

  • Her güne büyük bir mutlulukla uyanıyorum. Çünkü bir yıldan beri gözlerimi her açtığımda seni görüyorum. Bana sonsuza kadar 'evet' dediğin ve hayatımın bir parçası olduğun için sonsuz teşekkürler aşkım. İlk yılımız kutlu olsun!

  • Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım.

  • Birlikte kurduğumuz iki kişilik dünyamız çocuklarımız ve torunlarımızla şenlensin canım. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.

  • Her yıl bana hak ettiğimden daha fazla sevgi veren kadın/adam, bana verdiğin gülümseme hala kalbimi eritiyor. Evliliğimizin onuncu yılında bile bu duygularım hiç değişmedi. Seni seviyorum!

  • Rüya gibi geçen düğünümüz, hala her sahnesiyle aklımda. Senin telaşlı ve heyecanlı hallerin, benim mutluluktan durmayan gözyaşlarım… Zaman ne çabuk geçiyor aşkım ama sen yanımdayken her gün daha da güzel bir hale geliyor. Yüreğim adeta senin sevginle dolup taşıyor. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun hayatım.

Romantik Evlilik Yıl Dönümü Notları

Romantik Evlilik Yıl Dönümü Notları
enyeniguzelsozler.com

  • Başıma gelebilecek en güzel mutluluktu seninle hayatımı birleştirmek. Daha nice birlikte yıllarımızı kutlamak dileğiyle.

  • Yuvamın prensesi, varlığın yaşamıma tarifsiz anlamlar yükledi… Birlikte nice yıllar geçirmek dileğiyle.

  • Ömrüm, inci tanem, evlendiğimiz ilk gününün heyecanı ile bir kez daha söylüyorum; seni çok seviyorum.

  • Kocaman gönüllü kıymetli eşim, hayat yolunda her daim el ele yürümemiz dileklerimle.

  • Her geçen sene daha da güzelleşen, tatlı ve bir tanecik sevdiğim, nice evlilik yıl dönümlerine sağlık ve huzurla ulaşmamız temennisiyle.

  • Daima gülen yüzün hiç asılmasın, pırıltıyla ışıldayan gözlerin daima böyle kalsın. Benimle evlendiğin için bir kez daha teşekkürler.

Çiçeğe Yazılacak Evlilik Yıl Dönümü Notları

Çiçeğe Yazılacak Evlilik Yıl Dönümü Notları
cdn.enyeniguzelsozler.com

  • Birlikte olduğumuzda günler o kadar çabuk geçiyor ki, ilk tanıştığımızdan bu yana yılların ne kadar çabuk geçtiğini ve tanıştığımız güne tekrar geldiğimizi fark etmiyoruz bile. Bana bu kadar mutluluk ve koşulsuz sevgi verdiğin için sana minnettarım. Seni seviyorum ve sonsuza dek seni seveceğim!

  • Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Beni ben yapan senin varlığın canım. Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler. Seni seviyorum.

  • Dilek tutman için yıldızların kayması mı gerekiyor illa ki? Gönlüm gönlüne kaydı yetmez mi? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım…

  • Yıllar geçmiş olsa da evlilik yıl dönümümüzden sana olan sevgim ilk günkü kadar taze aşkım seni çok seviyorum. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun.

  • Gözlerinin “Kahve’sinden” koy ömrüme, kırk yılın hatırına “Sen’de” kalayım! İyi ki ömrümün sahibi olmuşsun. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım…

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Evlilik Yıl Dönümü Sürpriz Notları

Evlilik Yıl Dönümü Sürpriz Notları

  • Sana yüzlerce anlam yükledim: aynı anda koca bir kadın, ufacık çocuk, masum bir bebek, şefkat dolu anne, vefakâr abla, güldüren kardeş, tatlı bir sevgili, bir tanecik dost ve harika bir eşsin. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun..

  • Güzel Allah’ım bize ve ailemize uzun, huzurlu ve sağlıklı ömürler nasip etsin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem…

  • Seni özlemek, üşümek gibidir soğuk bir akşamüstü, yağmurun altında yürümek gibi sırılsıklam, titreye titreye. Sıcak bir yer bulup sığınmak istersin ya hani, öyle ihtiyacım var işte, yüreğine sığınıp, nefesinde ısınmaya. Evliliğimiz tekrar tekrar kutlu olsun.

  • Güneşin buz tuttuğu yerde bir alev görürsen bil ki o, yalnız ve yalnız senin için yanan kalbimdir. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, seni çok seviyorum aşkım.

  • Bu evlilik yıl dönümümüz bizim için sevgimizi daha güzel ifade edebileceğimiz nice yılların ilk adımı olsun. Seni her zaman ve her koşulda seveceğim.

  • Birine ihtiyacım olduğunda her zaman yanı başımda olduğun için sana çok teşekkür ederim hayatım. Ailemiz için en güzel duyguların devamını diliyorum.

Nazım Hikmet Evlilik Yıl Dönümü Şiirleri

Nazım Hikmet Evlilik Yıl Dönümü Şiirleri

  • Sevgilim, değişti mevsim çekişen gelişmelerden sonra bir sıçramakla. Ve karın altında mağrur, hamarat sürüp gidiyor hayat…

  • Aramızda sadece bir derece farkı var, işte böyle kanaryam, sen kanatları olan, düşünemeyen kuşsun, ben elleri olan, düşünebilen adam…

  • Ruhum ne ondan önce vardı, ne ondan ayrı bir sırrın kemâlidir, ruhum onun, o dışımdaki alemin bende akseden hayalidir. Ve aslından en uzak ve aslına en yakın hayal bana ışığı vuran yârimin cemâlidir… 

  • Kitap okurum: içinde sen varsın, şarkı dinlerim: içinde sen. Oturdum ekmeğimi yerim: karşımda sen oturursun, çalışırım: karşımda sen. Sen ki, her yerde “hazırı nazır”ımsın, konuşamayız seninle, duyamayız sesini birbirimizin: sen benim sekiz yıldır dul karımsın…

  • Yaşamak: ümitli bir iştir, sevgilim, yaşamak: seni sevmek gibi ciddî bir iştir… 

  • Sevgilim, senin mekânın olan ve nereye sürülsem, hangi hapiste yatsam sırtımda, torbamın içinde götürdüğüm ve evlât acısı gibi yüreğimde, senin hayalin gibi gözlerimde taşıdığım şehir…

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