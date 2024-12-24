Bogdan Bogdanovic Dövmesini Yaptıran Fenerbahçeli Bir Taraftara Verdiği Yanıtla Geçmişe Götürdü

Bazı sporcular vardır ki formasını giydikleri takımları bir yuva gibi benimser, o takımın renklerini adeta bir yaşam tarzı haline getirirler. Onların sahadaki mücadelesi, taraftarların yüreğinde iz bırakır. Giden yıllar, ayrılıklar ya da farklı formalar giyme zorunluluğu bu bağları koparamaz.