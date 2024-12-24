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Bogdan Bogdanovic Dövmesini Yaptıran Fenerbahçeli Bir Taraftara Verdiği Yanıtla Geçmişe Götürdü

Bogdan Bogdanovic Dövmesini Yaptıran Fenerbahçeli Bir Taraftara Verdiği Yanıtla Geçmişe Götürdü

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.12.2024 - 00:59

Bazı sporcular vardır ki formasını giydikleri takımları bir yuva gibi benimser, o takımın renklerini adeta bir yaşam tarzı haline getirirler. Onların sahadaki mücadelesi, taraftarların yüreğinde iz bırakır. Giden yıllar, ayrılıklar ya da farklı formalar giyme zorunluluğu bu bağları koparamaz.

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2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, sarı-lacivertli kulüple Avrupa'nın en büyüğü olmuş, tarihe geçen performanslarının ardından NBA'in yolunu tutmuştu.

2014-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Bogdanovic, sarı-lacivertli kulüple Avrupa'nın en büyüğü olmuş, tarihe geçen performanslarının ardından NBA'in yolunu tutmuştu.

Sacramento Kings'le anlaşan Sırp oyuncu, buradaki üç sezonun ardından Atalanta Hawks ile 4 yıl için 72 milyon dolarlık sözleşmeye imza atmıştı.

Sacramento Kings'le anlaşan Sırp oyuncu, buradaki üç sezonun ardından Atalanta Hawks ile 4 yıl için 72 milyon dolarlık sözleşmeye imza atmıştı.

Hala Hawks'ın kadrosunda bulunan 32 yaşındaki basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarların özlemini daha da artırdı.

Hala Hawks'ın kadrosunda bulunan 32 yaşındaki basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarların özlemini daha da artırdı.

Kendisinin dövmesini yaptıran hayranına "Kocakafa forever, adamsın" dedi. 👇🏻

Kendisinin dövmesini yaptıran hayranına "Kocakafa forever, adamsın" dedi. 👇🏻
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Gönderinin altına gelen yorumlardan birkaçı 👇🏻

Gönderinin altına gelen yorumlardan birkaçı 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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