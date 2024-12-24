Adı Hande Baladın ile Anılan Zeren Spor Şampiyonlar Ligi'nde Yer Alacak!
Adı Hande Baladın ile Anılan Zeren Spor Şampiyonlar Ligi'nde Yer Alacak!
Ajansspor'un haberine göre, Sultanlar Ligi ekiplerinden Zeren Spor gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatı elde etti. Geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı ile sözleşmesi sona erecek olan Filenin Sultanları'ndan Hande Baladın'ın Ankara ekibine transfer olabileceği iddia edilmişti.
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2022 yılında kurulan Zeren Spor'un 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı açıklandı.
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Ankara ekibinin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren'in CEV yönetimini ikna ederek wildcard (davet) aldığı ifade edildi.
Mor-beyazlılar, ligin ilk yarısını 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle 7. basamakta noktalamıştı.
Eczacıbaşı ile sözleşmesi bitecek olan milli voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sezonda Zeren Spor forması giyebileceği iddia edilmişti.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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