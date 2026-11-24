Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde 3. Galibiyet: Aslan, Deniz Gül ile Kazandı
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Premier Lig takımlarınan Aston Villa'yı Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 yenerek 3. galibiyetini aldı.
Galatasaray, Premier Lig ekibi Aston Villa ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Tammy Abraham, 416 gün sonra RAMS Park'ta
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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