Galatasaray, müsabakaya Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş ve Renato Nhaga yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u iç sahada 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre Aston Villa'ya karşı 3 değişiklik yaptı. Buruk, Samsunspor'a karşı ilk 11'de başlayan Deniz Gül ve Sara'yı yedek oturturken, statü gereği forma giyemeyen Kaan Ayhan'ı da kadroya almadı. 53 yaşındaki teknik adam, bu oyuncuların yerine Aston Villa karşısında Lemina, Sanchez ve Jakobs'u sahaya sürdü.

Okan Buruk, Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı santrforda görevlendirdi. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'den sakatlığı sebebiyle yararlanamayan ve Deniz Gül'ü yedek oturtan tecrübeli teknik adam, Barış Alper Yılmaz'a santrforda şans verdi. Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, bu sezon ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı. Dördüncü haftadaki Stuttgart maçında sonradan dahil olan Singo, Aston Villa'ya karşı sağ bek pozisyonunda görev aldı.