Eskişehir'de Askeri Helikopter Düştü: Tepebaşı'nda Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Helikopterimizin enkazına ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor' denildi.
Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi'nin üst tarafındaki kırsal alanda askeri helikopter düştü. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince düşen helikopterde soğutma çalışması başlatıldı. Öte yandan, kaza mahalli üzerinde bir helikopterin devriye uçuşu gerçekleştirdiği görüldü. Bölgede güvenlik ve inceleme çalışmaları devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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