Baraj Çekilince Sular Altında Kalan Köy Gün Yüzüne Çıktı: Evler ve Cami Yükseldi
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj gölünün su seviyesi düşünce, yıllar önce suya gömülen Çeltikdüzü köyünün evleri ve camisi yeniden görünür hale geldi. Köyün eski sakinleri ise bu anlara geçmişlerini arayarak tanıklık ediyor.
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Kaynak: AA
Yusufeli Barajı'nın 2022'de su tutmasının ardından Çeltikdüzü köyünün bir bölümü göl altında kaldı.
Su seviyesinin düşmesiyle köyün evleri ve camisi yeniden gün yüzüne çıktı.
Yeni yerleşime taşınan köylüler, geçmişlerini aramak için eski köyün olduğu bölgeye geliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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