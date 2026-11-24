Köye gelenlerden Yusufeli sakini Erol Ünal, barajın suları çekilince köyün eski evlerini, sokaklarını ve camisini görmeye çalıştıklarını söyledi. Ünal, 'Eski hatıralarımızı, sokaklarımızı görmeye çalışıyoruz. Burada geçmişimiz var, hatıralarımız var. Onların ruhu vardı. O ruhu bulmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

Baraj nedeniyle taşındıkları yeni yerleşime alışmakta zorlandıklarını belirten Ünal, zaman zaman eski evlerinin bulunduğu bölgeye gelerek geçmişi andıklarını ifade etti. Ünal, gençlerin yeni yere uyum sağlayabileceğini, yaşlıların ise gelip eski köye bakmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.