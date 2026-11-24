Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden arkeolog Lennart Wouter Kruijer'in Journal of Roman Archaeology dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, 158,1 metre uzunluğundaki tünelin karanlığı, dar geçitleri, dik basamakları ve sonunda bulunan yeraltı suyu, antik dönemde kutsal alanı ziyaret edenlerin dini deneyiminin bir parçası olabilir. Kruijer'e göre yapı, ziyaretçilerin hareketlerini, duyularını ve davranışlarını yönlendirmek üzere tasarlanmış olabilir.

Kahta ilçesine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta, Nemrut Dağı yakınlarında yer alan Arsameia, Kommagene Krallığı'nın önemli dini merkezlerinden biriydi. Kahta Çayı'na bakan kayalık tepedeki kent, Kral I. Mithridates Kallinikos'un mezar ve kutsal alanı olarak kullanıldı. Oğlu I. Antiochos döneminde ise kraliyet kültünün önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Fotoğraf: Lennart Wouter Kruijer / Journal of Roman Archaeology