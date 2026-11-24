Adıyaman'daki 2 Bin Yıllık Tünelin Sırrı Çözülüyor: 'Kutsal Tuzak' Olarak Yapılmış
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Adıyaman'daki Arsameia Antik Kenti'nde kayalara oyulmuş 158 metrelik basamaklı tünel, yıllardır su temini için yapıldığı düşünülen gizemli bir yapı olarak biliniyor. Yeni bir araştırma ise yaklaşık 2 bin yıl önce Kommagene Krallığı'nın kutsal alanını ziyaret edenlerin bu geçitte dini bir deneyim yaşamış olabileceğini öne sürüyor.
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Kaynak: Euronews
Leiden Üniversitesi'nden arkeolog, Arsameia'daki basamaklı tünelin yalnızca su taşımak için kullanılmamış olabileceğini öne sürdü.
Kutsal alanı ziyaret edenler, kabartmalar ve yazıtlarla dolu anıtsal bir yolu izleyerek tünele ulaşıyordu.
Karanlık, dik basamaklar ve düşen sıcaklık, ziyaretçilerin mekanı algılayışını değiştirmiş olabilir.
Tünelin sonundaki yeraltı suyu su temini görüşünü destekliyor ama araştırmacıya göre tek açıklama değil.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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