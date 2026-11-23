Pirarucu, bilimsel adıyla Arapaima gigas, Amazon Nehri ve çevresindeki sulak alanlarda yaşayan, dünyanın en büyük tatlı su balıklarından biri. Genellikle 2 metre uzunluğuna ulaşan bu balığın kılçıkları 900 santigrat dereceye kadar ısıtılıyor. Kömürleşen kemikler toz haline getiriliyor ve bu toz ağır metalleri ve diğer kirletici maddeleri emiyor.

Manaus kentinin yaklaşık 100 kilometre batısında, Solimoes Nehri kıyısındaki Manacapuru kasabasında Jose Mota okulunda biyoloji öğretmenliği yapan Galileu da Silva Pires, bunun ağaçların kesilmesini gerektirmeyen, sürdürülebilir ve ekolojik bir karbon türü olduğunu söyledi. Pires'e göre bu sayede yeni kaynakla içme suyu üretilebiliyor.

Fotoğraf: Reuters