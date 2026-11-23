Kız Öğrenciler İmkansızı Başardı: Balık Kılçığından Temiz Su Ürettiler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Öğrenciler pirarucu balığının kılçıklarını yakarak elde ettikleri kömürle suyu filtreliyor.
Yöntem hem içme suyu hem de balık atığı sorununa çözüm olabilir.
Bu başarı, kız çocuklarının eğitime erişiminin önemine de işaret ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın