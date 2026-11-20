İsveç hükümeti, komşu ülkelerle yapılan sınır geçişlerinde yaşanan trafik karışıklıklarını ortadan kaldırmak için harekete geçti. Mevcut düzende sol şeritten akan trafiğin sağ şeride alınmasına karar verildi. Uygulama tarihi olarak 3 Eylül 1967 Pazar sabahı belirlendi.

Tarihi geçiş süreci için 'Dagen H' adı verilen kapsamlı bir operasyon planlandı. Pazar sabahı saat 04.50'de tüm ülkede trafik akışı 10 dakikalığına tamamen durduruldu. Bu süre zarfında yollardaki sürücüler araçlarını bulundukları sol şeritten alarak sağ şeride geçirdi.