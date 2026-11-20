Bir Gecede Tüm Ülkede Trafiğin Yönü Değişti: Tek Bir Ciddi Kaza Bile Yaşanmadı
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İsveç hükümeti, sınır geçişlerindeki karışıklıkları önlemek amacıyla 3 Eylül 1967 sabahı araç akışını soldan sağa geçirdi. Aylar süren hazırlıkların ardından hayata geçirilen operasyonda ülke genelinde tek bir ciddi kaza bile yaşanmadı.
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İsveç hükümeti, komşu ülkelerle sınır geçişlerinde yaşanan trafik karışıklıklarını ortadan kaldırmak için harekete geçti.
Saat 05.00'te devreye giren yeni düzenle birlikte ülke genelinde tek bir ciddi kaza bile kaydedilmedi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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