Yaşlanmanın En Kritik İki Durağı Belli Oldu: Bu Yaşlarda Sıçrama Yapıyor
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Singapur'daki araştırmacılar, bağışıklık sisteminin yaşlanmasının sanıldığı gibi sabit bir hızla ilerlemediğini ortaya koydu. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bağışıklık hücrelerindeki gen aktivitesi iki belirgin dönemde keskin biçimde değişiyor. Bu dönemler yaklaşık 40 yaşında ve 60 yaşından sonra görülüyor.
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Araştırmacılar, 1.828 sağlıklı kişinin bağışıklık hücrelerinde yaşlanmanın düz bir çizgi izlemediğini gördü.
Bağışıklık sisteminin yaşlanma zirveleri kadınlarda ve erkeklerde zamanlama bakımından biraz farklılaşıyor.
Araştırmacılar, 2024'teki benzer çalışmaya yöneltilen eleştirilere rağmen zirvelerin gerçek biyolojik sinyaller olduğunu savunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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