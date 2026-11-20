Singapur'daki araştırmacılar, farklı etnik kökenlerden 19 ile 97 yaş arasındaki 1.828 sağlıklı bireyin tek hücreli transkriptomlarını analiz etti. Bu tür analizler, tek bir hücrede hangi genlerin aktif olduğunu ortaya çıkarabiliyor. Ekip toplamda 3,8 milyon bağışıklık hücresini karşılaştırdı.

Sonuçta gen aktivitesinde iki belirgin değişim zirvesi tespit edildi. Bunlar 40 yaş civarında ve 60 yaşından sonra ortaya çıktı. Her iki zirveye de daha yüksek iltihap belirtileri ile bağışıklık hücrelerinin RNA ve proteinleri yönetme biçiminde azalma eşlik etti. Yazarlar bu düşüşü çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri olarak tanımlıyor ve biyolojik sonuçlarının büyük olabileceğini belirtiyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı, Duke-NUS Tıp Fakültesi'nden biyomedikal araştırmacı Jacques Behmoaras, 'Yaşlanmayı yavaş ilerleyen bir süreç olarak düşünme eğilimindeyiz ama bulgularımız bağışıklık sisteminin sabit bir hızla gerilemediğini gösteriyor' diyor. Behmoaras'a göre özellikle 40 yaş civarında ve 60'tan sonra hızlı değişim dönemleri görülüyor ve T hücreleri bu süreçte önemli rol oynuyor.