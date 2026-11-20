Pelin Akil, İkiz Kızlarına GTA 6 Oynatan Anıl Altan’ı Instagram’dan İfşa Etti: “Ben Uğraşamıyorum Seninle”
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Pelin Akil, ikiz kızları Alin ve Lina'nın babaları Anıl Altan'la GTA 6 oynadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Eski eşine WhatsApp üzerinden tepki gösteren oyuncunun mesajına Anıl Altan'dan esprili bir yanıt geldi. Mesajlaşmalarını Instagram hesabından paylaşan Pelin Akil eski eşine “gelecek linçlere cevap verirsin” dedi.
Ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından iki kızının babası eski eşi Anıl Altan ile mesajlarını ifşa etti.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pelin Akil, son olarak eski eşiyle mesajlarını ifşa etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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