Anıl Altan'ın kızlarına GTA oyununu oynatmasına sinirlenen Akil, 'Alin ve Lina babalarıyla yine dolu dolu bir gün geçirmiş. Ben hala hangi deniz diye soruyorum' dedi.

Mesajlarda Pelin Akil'in 'Gelecek linçlere cevap verirsin. Ben uğraşamıyorum seninle' derken Anıl Altan'ın da 'Ama sınırını aşan birisi olursa da nasıl davranmaları gerektiğini öğreniyorlar. Hayata hazırlanıyorlar' karşılığını verdiği görüldü.

İkili arasındaki mesajları güldürürken Pelin Akil de 'Çok iyi. Yarın öğretmen 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sorarsa 'Pilotum zaten' derler' ifadelerini kullandı.