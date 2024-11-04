Zeynep Sönmez'den İlk WTA Şampiyonluğu Geldi
Meksika’da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Open Akron’da mücadele eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, finalde ABD'li Ann Li'yi 6-2, 6-1'lik skorla yenerek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu kazandı.
Süper Lig'de Yasa Dışı Bahis Reklamı Yapan Kulüplere İlginç Teklif
Galatasaray'la başlayan 'yasa dışı bahis' reklamı iddiası durulmuş değil. Galatasaray kısa sürede bu reklamdan vazgeçerken Süper Lig'de bazı takımlar bu reklamlarla bilboard ve saha kenarı led ekranlarda görünmeye devam ediyor. Gazeteci Tahir Kum konuyla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.
Futbolun Özlediğimiz Yüzü ve Birlik Ruhu!
23 Ağustos 1969'da futbol dünyasında unutulmaz bir olay yaşandı. Galatasaray’ın efsane futbolcusu Metin Oktay, futbolu bırakmaya karar vermişti ve son dileği, jübile maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamaktı. Bu isteği, spor kamuoyunda büyük bir heyecan yarattı. Fenerbahçeli yöneticiler ona bir teklifte bulundu: “Fenerbahçe taraftarı seni her zaman çok sevdi. Son on dakikada Fenerbahçe forması giyer misin?”