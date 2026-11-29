Saatin toz kapağında Ali Sami Yen'in 'Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir' sözleri yazılı. Kapakta ayrıca 14 Ekim 1905 gününe denk gelen 1 Teşrinievvel 1321 tarihi bulunuyor. Müzayededen sorumlu şirketin yöneticisi Yiğit Kocabaş, satış öncesinde eseri özel kılan ayrıntıları şu sözlerle anlatmıştı:

'Bu saati özel kılan en önemli noktalarından biri, Galatasaray'ın 20'nci kuruluş yıl dönümünde, 1925 yılında Ali Sami Yen'e kurucu üyeler tarafından takdim edilmesi, hediye edilmesi ve günümüze yüksek kondisyonda ulaşması. Ayrıca bu saati en özel yapan noktalardan birisi ise toz kapağında Galatasaray'ın kuruluş maksadının yazılı olması.'