Ali Sami Yen'in 101 Yıllık Saati İçin Müzayedede Ödenen Rakam Belli Oldu
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Galatasaray Kulübü'nün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'e hediye edilen 101 yıllık cep saati, Şişli'de düzenlenen canlı müzayedede yeni sahibini buldu. Kulübün 20'nci kuruluş yıl dönümünde kurucu üyelerin armağan ettiği saat, üzerinde sarı kırmızılıların ilk amblemini taşıyor. Ali Sami Yen'in takımın kuruluş maksadını anlattığı sözler de eserin toz kapağında yer alıyor.
Saat 30 bin dolara alıcı buldu.
Kurucu üyeler 1925'te hediye etti.
Saatte kulübün ilk amblemi yer alıyor.
Toz kapağına kuruluş maksadı kazınmış.
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