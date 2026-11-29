2000'li Yıllarda Herkesin Kullandığı Ama Bugün Unutulan Teknolojiler
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Bugün cebimizdeki tek bir akıllı telefonla yaptığımız işler için 2000'li yıllarda koca bir çanta dolusu alet gerekiyordu. Müzik dinlemek, fotoğraf çekmek, film izlemek ya da arkadaşlarla yazışmak için ayrı ayrı cihazlar vardı ve bunların çoğu birkaç yıl içinde sessiz sedasız hayatımızdan çıktı.
Gelin, bir zamanlar herkesin evinde ya da cebinde olan bu teknolojilere birlikte bakalım.
Disketler, 1,44 MB kapasitesiyle yıllarca ödevlerimizi ve oyunlarımızı taşıdı.
Filmleri iki ayrı VCD'ye bölünmüş hâlde izlediğimiz günler aslında çok uzak değil.
Discman ile yürürken şarkının takılmaması için cihazı hiç sallamamak gerekiyordu.
128 MB'lık MP3 çalarlara hangi şarkıları koyacağımızı seçmek ciddi bir işti.
Apple, 2001'de tanıttığı iPod'u "cebinizde 1000 şarkı" vaadiyle satışa sundu.
MSN Messenger'da karşı tarafın ekranını titretmek o yılların en sevilen şakalarındandı.
Nokia 3310'un en sevilen yanı sağlamlığı kadar içindeki Yılan oyunuydu.
Bir zamanlar internetteki oyunların neredeyse hepsi Flash Player ile çalışıyordu.
Büyük tüplü televizyonların yerini değiştirmek için çoğu zaman iki kişi gerekiyordu.
Cebe sığan dijital fotoğraf makineleri, akıllı telefonlardan önce her tatilin vazgeçilmeziydi.
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