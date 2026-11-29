Bugün cebimizdeki tek bir akıllı telefonla yaptığımız işler için 2000'li yıllarda koca bir çanta dolusu alet gerekiyordu. Müzik dinlemek, fotoğraf çekmek, film izlemek ya da arkadaşlarla yazışmak için ayrı ayrı cihazlar vardı ve bunların çoğu birkaç yıl içinde sessiz sedasız hayatımızdan çıktı.

Gelin, bir zamanlar herkesin evinde ya da cebinde olan bu teknolojilere birlikte bakalım.

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