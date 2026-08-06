Yalnızca Milenyum Çocukları 2000'lilerin Çok İyi Bildiği Şeyler

Hayatta bazı anlar vardır ki o anları sadece belirli yıllarda doğanlar anlar. Mesela 2000'lilerin çekmediği dert çile kalmadı... En şanslı nesillerden biri olarak görülseler de pandemiyi gençliklerinin en iyi yıllarında yaşadılar, savaşlara tanıklık ettiler, kriz üstüne kriz yaşadılar. Biz de onların hem sessiz çığlığı olalım hem de yalnızca onlara özel olan bazı havalı şeyleri de hatırlayalım istedik.

Hadi bakalım 2000'liler, söz sizde!