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Yalnızca Milenyum Çocukları 2000'lilerin Çok İyi Bildiği Şeyler

etiket Yalnızca Milenyum Çocukları 2000'lilerin Çok İyi Bildiği Şeyler

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
06.08.2026 - 08:35
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Hayatta bazı anlar vardır ki o anları sadece belirli yıllarda doğanlar anlar. Mesela 2000'lilerin çekmediği dert çile kalmadı... En şanslı nesillerden biri olarak görülseler de pandemiyi gençliklerinin en iyi yıllarında yaşadılar, savaşlara tanıklık ettiler, kriz üstüne kriz yaşadılar.  Biz de onların hem sessiz çığlığı olalım hem de yalnızca onlara özel olan bazı havalı şeyleri de hatırlayalım istedik.

Hadi bakalım 2000'liler, söz sizde!

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Bir dönem Directioner veya Belieber olmanın pişmanlığını hala atlatamamışlardır.

Bir dönem Directioner veya Belieber olmanın pişmanlığını hala atlatamamışlardır.

Etraflarındaki büyüklerden 7-24 "Biz lisedeyken makyaj ne bilmezdik şu suratına bak" eleştirisine maruz kaldılar.

Sürekli değişen sınav sisteminin hep onlara denk gelmesi "Ben Yoruldum Hayat Gelme Üstüme" şarkısını bilinçaltlarına hapsetmiştir.

Eee ne de olsa 2000'li yıllar onlarla başladı, bunun haklı gururunu da yaşıyorlar zaman zaman.

"Milenyum Çocuğu" gibi havalı bir isimle adlandırılmak yalnızca onlara özeldir...

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Karmaşık yaş hesaplama problemleri onlar için sıkıntı değildir, bu rahatlık paha biçilemez 😂

Karmaşık yaş hesaplama problemleri onlar için sıkıntı değildir, bu rahatlık paha biçilemez 😂

Yeni bir ortama girdiklerinde konu yaş muhabbetine girince ölü taklidi yapmak isterler.

Yeni bir ortama girdiklerinde konu yaş muhabbetine girince ölü taklidi yapmak isterler.

Onlar için en basit aksesuar bile Choker'dır. Şimdikler ne bilir takı takmayı!

Onlar için en basit aksesuar bile Choker'dır. Şimdikler ne bilir takı takmayı!

Eğer 2000'liysen saçının bir kısmı bir dönem mutlaka pembe, mavi, yeşil olmuştur.

Wattpad üyesi olmayan 2000'lilerin nesli neredeyse tükenmek üzere...

Wattpad üyesi olmayan 2000'lilerin nesli neredeyse tükenmek üzere...

Wattpad'i küçümsemeyelim, orada gençlerimiz neler neler döktürüyor valla, ne yazarlar ne hikayeler...

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Tumblr fırtınasının direkt içine düştükleri için duygularını çok inişli çıkışlı yaşayan atarlı kardeşlerimizlerdir...

90'lıların Pokemon fırtınası gibi onların da Ben10 ve Bakugan aşkı vardı okuldan gelince koşa koşa izlemeye gittikleri...

90'lıların Pokemon fırtınası gibi onların da Ben10 ve Bakugan aşkı vardı okuldan gelince koşa koşa izlemeye gittikleri...

Özledik kardeşim yalan mı söyleyelim!

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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