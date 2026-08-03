Annesi Düşerken "Hadi Görüşürüz" Demiş! Balkondan Düşerek Ölen Şarkıcı Güllü'nün İddianamesi Tamamlandı

İncelenen ham kayıtlarda, Güllü’nün düşmesinden hemen önce üç farklı sürtünme ve çarpma sesinin yankılandığı tespit edildi. Asıl kan donduran detay ise kadının balkondan düştüğü anlarda, kendisine sadece bir metre mesafede duran kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'ın sergilediği tepkisizlikti. Rapor, iki genç kadının bir saniye içinde müdahale edebilecek kadar yakın olmalarına rağmen tutma, yakalama veya çığlık atma gibi en ufak bir insani refleks göstermediğini belgeledi. Bilirkişi heyeti, bu olağandışı soğukkanlılığı, şüphelilerin yaşanacak trajediyi önceden bildikleri ve bekledikleri şeklinde yorumladı. Üstelik aynı raporda, kızının annesi düşmeden saliseler önce alaycı ve soğuk bir ses tonuyla 'Hadi görüşürüz' dediği de kayıtlara geçirildi.

Soruşturma derinleştikçe, anne ile kızı arasındaki sorunların çok daha eskiye dayandığı ve şiddet içerdiği anlaşıldı. Maktulün kardeşi Kader Tut'un savcılığa verdiği ifade, aile içindeki husumetin boyutlarını gözler önüne serdi. İfadeye göre, Tuğyan bundan yaklaşık üç yıl önce de öz annesinin ellerini bağlayarak onu ciddi şekilde darp etmişti. Tanıkların anlattıkları ve müştekilerin beyanları, olay gecesi yaşanan gerilimin şifrelerini de çözüyor. İddialara göre Tuğyan, eski sevgilisinin ailesiyle yaşadığı bir tartışmanın ardından eve büyük bir öfkeyle gelmiş, kendisini pencereden atmaya yeltenmiş ve annesine 'Sen beni öldürdün, beni rezil ettin' şeklinde bağırmıştı. Annenin kızına ölmeden önce gönderdiği son sesli mesaj da bu tükenmişliği doğruluyor; Gül Tut'un kızına 'Mezarıma gelir ağlarsın ama sen onu da yapmazsın' diyerek acı bir sitemde bulunduğu dosya delilleri arasına girdi.