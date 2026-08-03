Annesi Düşerken "Hadi Görüşürüz" Demiş! Balkondan Düşerek Ölen Şarkıcı Güllü'nün İddianamesi Tamamlandı
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Yalova'da kamuoyunda 'Güllü' adıyla bilinen Gül Tut'un evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, maktulün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, düşme anından saniyeler önce annesine alaycı bir şekilde 'Hadi görüşürüz' dediğini ortaya koyan bilirkişi raporu ve cinayet şüphesini güçlendiren kan dondurucu detaylar gün yüzüne çıktı.
Haber: Ali Rıza AKBULUT / Sabah
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Güllü'nün altıncı kattaki dairesinin balkonundan aşağıya düşerek feci şekilde can vermesiyle ilgili adli süreçte çarpıcı bir gelişme yaşandı.
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Dosyaya damga vuran en sarsıcı bulgu, ses ve görüntü analizlerini gerçekleştiren uzman bilirkişinin hazırladığı rapor oldu.
Cinayet şüphesini kuvvetlendiren bir diğer önemli viraj ise tanık Sultan Nur Ulu'nun sonradan gelen itirafı oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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