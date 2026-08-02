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TİP Sözcüsü Sera Kadıgil Hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Tehdit" Soruşturması

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil Hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Tehdit" Soruşturması

Sera Kadıgil
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 21:11
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlattı. Kadıgil'in konuşmasındaki bazı ifadeler, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçları kapsamında incelemeye alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşma nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşma nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kadıgil'in 31 Temmuz'da TİP tarafından İzmir'de gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerin incelemeye alındığı belirtildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde yer alan 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 310/2. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamaları kapsamında yürütüldüğü açıklandı.

Başsavcılık, herhangi bir ihbar ya da şikâyet başvurusu olmaksızın, konuşmadaki ifadeleri değerlendirerek soruşturmayı resen başlattığını duyurdu.

Sera Kadıgil'in İzmir mitingindeki konuşmasında hangi ifadelerin soruşturmaya konu olduğu ise henüz açıklanmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımı:

31/07/2026 tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından düzenlenen ve İzmir ilinde gerçekleşen miting sırasında Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera KADIGİL'in yapmış olduğu konuşma içeriğinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yönelik ifadeleri nedeniyle TCK 299 ve 310/2. Maddelerinde düzenlenen Cumhurbaşkanına Hakaret ve Tehdit suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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