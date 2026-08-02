TİP Sözcüsü Sera Kadıgil Hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Tehdit" Soruşturması
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlattı. Kadıgil'in konuşmasındaki bazı ifadeler, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçları kapsamında incelemeye alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşma nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımı:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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