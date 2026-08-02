TİP Sözcüsü Sera Kadıgil Hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Tehdit" Soruşturması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kadıgil'in 31 Temmuz'da TİP tarafından İzmir'de gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerin incelemeye alındığı belirtildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde yer alan 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 310/2. maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamaları kapsamında yürütüldüğü açıklandı.

Başsavcılık, herhangi bir ihbar ya da şikâyet başvurusu olmaksızın, konuşmadaki ifadeleri değerlendirerek soruşturmayı resen başlattığını duyurdu.

Sera Kadıgil'in İzmir mitingindeki konuşmasında hangi ifadelerin soruşturmaya konu olduğu ise henüz açıklanmadı.