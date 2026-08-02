Psikologlara Göre Aldatmayı Alışkanlık Haline Getirmiş İnsanların Ortak Özellikleri

1. Empati kurmakta zorlanırlar

Psikologlara göre kronik aldatma davranışı gösteren kişilerde empati düzeyi zaman zaman düşük olabiliyor. Partnerlerinin yaşayacağı hayal kırıklığını veya güven kaybını yeterince hesaba katmadan hareket edebiliyorlar. Bu da vicdani rahatsızlık hissetmeden benzer davranışları tekrar etmelerini kolaylaştırabiliyor.

2. Sürekli yenilik ve heyecan arayışı içindedirler

Bazı insanlar rutinleşen ilişkilerde çabuk sıkılabiliyor. Psikolojide 'yüksek heyecan arayışı' (sensation seeking) olarak tanımlanan bu özellik, yeni deneyimlere duyulan yoğun isteği ifade ediyor. Bu kişiler için yasak ilişkiler, riskli olduğu kadar heyecan verici de olabiliyor.

3. Dürtülerini kontrol etmekte zorlanabilirler

Uzmanlar, dürtü kontrolünün zayıf olmasının sadakatsizlik davranışını artırabilecek faktörlerden biri olduğunu söylüyor. Anlık isteklerini uzun vadeli sonuçların önüne koyabilen kişiler, pişman olacaklarını bilseler bile davranışlarını engellemekte güçlük çekebiliyor.

4. Hak ettiğini düşündüğü ayrıcalıklara inanabilirler

Psikolojide 'entitlement' olarak adlandırılan hak görme eğilimi, bazı insanların kuralların kendileri için geçerli olmadığını düşünmesine neden olabiliyor. Bu kişiler, aldatmayı yanlış bulsalar bile kendi durumlarını farklı gerekçelerle meşrulaştırabiliyor.

5. Sorumluluğu başkalarına yükleme eğilimindedirler

'İlgisizdi', 'beni anlamıyordu', 'ilişkimiz zaten bitmişti' gibi açıklamalar, kronik aldatma davranışı gösteren kişilerde sık görülebiliyor. Psikologlara göre bu durum, kişinin kendi davranışının sorumluluğunu üstlenmek yerine dış etkenlere bağlamasıyla ilişkili olabiliyor.

6. Bağlanma konusunda sorun yaşayabilirler

Bağlanma kuramına göre özellikle kaçınmacı bağlanma stiline sahip bireyler, duygusal yakınlıktan rahatsız olabiliyor. Yakınlık arttıkça ilişkiden uzaklaşma eğilimi gösterebilen bu kişiler, zaman zaman farklı ilişkilere yönelerek mesafe yaratabiliyor.

7. Narsistik özellikler daha belirgin olabilir

Her aldatan kişi narsist değildir. Ancak araştırmalar, narsistik kişilik özellikleri yüksek bireylerde sadakatsizlik riskinin ortalamaya göre daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Aşırı beğenilme ihtiyacı, kendini özel görme ve sürekli onay arayışı bu davranışı besleyebiliyor.

8. Geçmiş davranışlar geleceğe dair ipucu verebilir

İlişki psikolojisi üzerine yapılan araştırmaların önemli bir kısmı, geçmişte sadakatsizlik yaşamış kişilerin bunu tekrar etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu, herkes için geçerli değişmez bir kural değil. Farkındalık geliştiren ve davranışlarını değiştirmek isteyen kişiler bu döngüyü kırabiliyor.

9. Yüksek öz denetim geliştirmemiş olabilirler

Uzmanlara göre uzun vadeli ilişkiler yalnızca sevgiyle değil, öz denetim becerisiyle de ayakta kalıyor. Anlık cazibelere karşı sınır koyabilen bireyler sadakat konusunda daha başarılı olurken, öz denetimi düşük kişiler riskli durumlara daha kolay sürüklenebiliyor.

10. Suçluluk hissetseler bile davranışı tekrar edebilirler

İlginç biçimde bazı kişiler yaptıklarından gerçekten pişmanlık duyabiliyor. Ancak pişmanlık tek başına davranışı değiştirmeye yetmiyor. Psikologlara göre davranış değişimi için kişinin kendi kalıplarını fark etmesi, sorumluluk alması ve gerekirse profesyonel destek alması gerekiyor.