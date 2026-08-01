Bir İçerik Üreticisi Anne 12 Çocuğu İçin Hazırladığı Yemeği Paylaştı

Kalabalık ailelerde günlük rutinler dışarıdan bakanlar için her zaman büyük bir merak konusu. Özellikle yemek saatleri, doğru bir organizasyon ve pratik çözümler gerektiren tam bir operasyon haline dönüşebiliyor. Birçok anne-baba tek bir çocuğa yemek beğendirmekte zorlanırken, onlarca çocuğun beslenme düzenini sağlamak ciddi bir planlama gerektiriyor.

Yabancı bir içerik üreticisi anne, tam 12 çocuğu için hazırladığı pratik öğle yemeği menüsünü paylaştı. Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan paylaşım, izlerken bile yordu.

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