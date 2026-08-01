Bir İçerik Üreticisi Anne 12 Çocuğu İçin Hazırladığı Yemeği Paylaştı

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Kaynak: https://www.instagram.com/hanahsolum/
Kalabalık ailelerde günlük rutinler dışarıdan bakanlar için her zaman büyük bir merak konusu. Özellikle yemek saatleri, doğru bir organizasyon ve pratik çözümler gerektiren tam bir operasyon haline dönüşebiliyor. Birçok anne-baba tek bir çocuğa yemek beğendirmekte zorlanırken, onlarca çocuğun beslenme düzenini sağlamak ciddi bir planlama gerektiriyor.
Yabancı bir içerik üreticisi anne, tam 12 çocuğu için hazırladığı pratik öğle yemeği menüsünü paylaştı. Kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan paylaşım, izlerken bile yordu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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