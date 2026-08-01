Türkiye'nin En Güzel Sahili: Deniz Kenarında Saatlerce Yürümek İsteyeceksiniz!
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Ege'den Karadeniz'e, Boğaz'dan Akdeniz'e uzanan birbirinden etkileyici 16 sahil bu listede buluştu. Deniz havasını içine çekerek yürümeyi sevenler için kaçırılmayacak rotalar sizi bekliyor. Kimi gün batımıyla, kimi tarihi dokusuyla, kimi ise kilometrelerce uzanan yürüyüş yollarıyla öne çıkıyor.
Peki, sizce Türkiye'nin en güzel sahili hangisi?
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Birinci Kordon - İzmir
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Moda Sahili - İstanbul
Konyaaltı Sahil Parkı - Antalya
Caddebostan Sahili - İstanbul
Fethiye Kordon - Muğla
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Bebek ve Arnavutköy Sahil Hattı - İstanbul
Bostanlı Gün Batımı Seyir Terası - İzmir
Galataport ve Karaköy Sahil Yolu - İstanbul
Marmaris Kordon - Muğla
Atakum Sahili - Samsun
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Süleymanpaşa Sahili - Tekirdağ
Mudanya ve Trilye Sahil Hattı - Bursa
İskenderun Sahil Yolu - Hatay
Kuşadası Sahil Bandı - Aydın
Adnan Menderes Bulvarı Sahili - Mersin
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Ayvalık ve Cunda Sahil Yolu - Balıkesir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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