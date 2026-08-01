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Türkiye'nin En Güzel Sahili: Deniz Kenarında Saatlerce Yürümek İsteyeceksiniz!

Türkiye'nin En Güzel Sahili: Deniz Kenarında Saatlerce Yürümek İsteyeceksiniz!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 09:35
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Ege'den Karadeniz'e, Boğaz'dan Akdeniz'e uzanan birbirinden etkileyici 16 sahil bu listede buluştu. Deniz havasını içine çekerek yürümeyi sevenler için kaçırılmayacak rotalar sizi bekliyor. Kimi gün batımıyla, kimi tarihi dokusuyla, kimi ise kilometrelerce uzanan yürüyüş yollarıyla öne çıkıyor. 

Peki, sizce Türkiye'nin en güzel sahili hangisi?

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Birinci Kordon - İzmir

Birinci Kordon - İzmir

İzmir denilince akla ilk gelen yer olan Birinci Kordon, körfezin o eşsiz lacivert sularına karşı çimlere yayılıp gün batımını izlemek için kusursuz bir adres. Palmiye ağaçlarının gölgesinde uzanan bu tarihi sahil şeridi, şehrin bitmek bilmeyen enerjisini ve Ege'nin o rahatlatıcı iyot kokusunu aynı anda sunuyor.

Özellikle akşamüstü saatlerinde bisiklete binenler, yürüyüş yapanlar ve dostlarıyla sohbet edenlerle dolup taşan Kordon, sosyal bir açık hava şöleni yaşatıyor. Körfezden esen tatlı meltem, faytonların yerini alan nostaljik tramvayın sesiyle birleştiğinde insana İzmir'de olmanın o tarifsiz ayrıcalığını hissettiriyor.

Moda Sahili - İstanbul

Moda Sahili - İstanbul

Kadıköy'ün en nezih ve yeşil rotalarından biri olan Moda Sahili, Adalar'a karşı uzanan kayalıkları ve geniş çim alanlarıyla dikkat çekiyor. Şehrin o yorucu kaosundan kaçıp denizin ve rüzgarın sesini dinlemek isteyenler için burası, İstanbul'un kalbinde adeta kurtarıcı bir nefes alanı yaratıyor.

Paten kayan gençler, köpeklerini gezdirenler ve termosuyla gelip kayalıklarda günü batıranlar bu sahile inanılmaz dinamik bir ruh katıyor. Tarihi Moda İskelesi'nden yayılan nostaljik hava, Marmara Denizi'nin hafif çırpıntılarıyla birleştiğinde insana huzur dolu bir metropol akşamı vadediyor.

Konyaaltı Sahil Parkı - Antalya

Konyaaltı Sahil Parkı - Antalya

Bir yanda Beydağları'nın heybetli silüeti diğer yanda Akdeniz'in sonsuz maviliğiyle uzanan Konyaaltı Sahili, modern peyzajıyla Türkiye'nin en iyi kordon boylarından biri. Kilometrelerce uzanan kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolları, çam ağaçlarının gölgesinde deniz havası alarak spor yapmak isteyenler için muazzam bir imkan sunuyor.

Günün erken saatlerinde taze Akdeniz havasını içine çekmek veya akşam serinliğinde kafelerde oturup dalga seslerini dinlemek son derece keyifli bir deneyim yaşatıyor. Kayalıkların üzerinden denize süzülen yamaç paraşütlerini izlemek, bu canlı sahilin enerjisiyle birleştiğinde insana harika bir tatil hissi veriyor.

Caddebostan Sahili - İstanbul

Caddebostan Sahili - İstanbul

Anadolu Yakası'nın en popüler buluşma noktası olan Caddebostan Sahili, kilometrelerce uzanan geniş yeşil alanları ve bisiklet yollarıyla dikkat çekiyor. Şehrin ortasında piknik örtünüzü serip arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz bu sahil, Marmara Denizi'nin serinletici esintisini doğrudan teninizde hissetmenizi sağlıyor.

Hafta sonları spor yapanlar, sokak müzisyenleri ve çimlerde kitap okuyanlarla dolup taşan bu bölge, son derece renkli ve enerjik bir ortam sunuyor. Adalar manzarasının o eşsiz güzelliği, denizden gelen iyot kokusuyla birleştiğinde insana İstanbul'un en keyifli yüzünü gösteriyor.

Fethiye Kordon - Muğla

Fethiye Kordon - Muğla

Körfezin sakin sularına paralel olarak kilometrelerce uzanan Fethiye Kordon, palmiye ağaçları ve rengarenk begonvillerle süslenmiş harika bir yürüyüş rotası. Körfeze demirlemiş ahşap guletlerin ve yelkenlilerin direklerinden gelen sesler, bu geniş sahil bandına eşsiz bir Ege kasabası ruhu katıyor.

Güneşin denizin üzerinden usulca battığı saatlerde, sahil boyunca uzanan banklarda oturup körfezin kızıla boyanmasını izlemek son derece dinlendirici bir ortam sağlıyor. Tertemiz deniz havası, çevredeki şık kafelerden yayılan taze kahve kokusuyla birleştiğinde insana yavaş ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.

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Bebek ve Arnavutköy Sahil Hattı - İstanbul

Bebek ve Arnavutköy Sahil Hattı - İstanbul

Boğaziçi'nin en görkemli yalılarına ve erguvan ağaçlarına ev sahipliği yapan bu sahil hattı, denize sıfır yürüyüş yapmak isteyenler için eşsiz bir güzergah. Şehrin tarihi dokusunu Boğaz'ın o lacivert ve akıntılı sularıyla birleştiren bu yol, İstanbul'un dünya çapındaki büyüleyici güzelliğini gözler önüne seriyor.

Sabahın erken saatlerinde boğazın serin rüzgarını yüzünüzde hissederek yürümek, hem bedensel hem de ruhsal bir arınma sağlıyor. Yalıların gölgesi ve köprüden süzülen ışıklar, denizin o kendine has yosun kokusuyla birleştiğinde insana adeta bir filmin içindeymiş gibi hissettiriyor.

Bostanlı Gün Batımı Seyir Terası - İzmir

Bostanlı Gün Batımı Seyir Terası - İzmir

Karşıyaka sahilinin en modern ve keyifli uzantısı olan Bostanlı Seyir Terası, tamamen ahşap kaplı basamaklı yapısıyla körfeze doğru denizin üzerine uzanıyor. İzmir'in o meşhur, gökyüzünü kırmızı ve mor tonlarına boyayan büyüleyici gün batımlarını izlemek için şehirdeki tartışmasız en iyi noktayı oluşturuyor.

Akşam saatlerinde gitar çalan gençler ve denizin sesini dinlemeye gelenlerle dolan bu teras, son derece sıcak ve samimi bir ortam sağlıyor. Ahşabın sıcak dokusu, körfezden vuran imbat rüzgarıyla birleştiğinde insana bütün günün stresini unutturan bir dinginlik veriyor.

Galataport ve Karaköy Sahil Yolu - İstanbul

Galataport ve Karaköy Sahil Yolu - İstanbul

Tarihi yarımada manzarasına karşı uzanan Galataport sahil yolu, modern mimarisi ve kültür-sanat alanlarıyla İstanbul'un en yeni cazibe merkezi konumunda. Boğaz'ın sularına sıfır noktada, Karaköy'ün o tarihi ve endüstriyel dokusunu soluyarak güvenle yürüyebileceğiniz kesintisiz bir kordon boyu sunuyor.

Özellikle lüks yolcu gemilerinin yanaştığı anlarda oluşan o kozmopolit hava, müzeler ve şık restoranlarla birleşerek oldukça prestijli bir ortam sağlıyor. Tarihi yarımadanın altın sarısı ışıkları, boğazın serin esintisiyle birleştiğinde insana geçmişle geleceğin kusursuz uyumunu hissettiriyor.

Marmaris Kordon - Muğla

Marmaris Kordon - Muğla

Marmaris'in kalbinden başlayıp İçmeler'e kadar uzanan bu efsanevi kordon, bir yanda çam kaplı dağlar diğer yanda yat limanının manzarasıyla dikkat çekiyor. Kesintisiz uzanan bisiklet ve yürüyüş yolları, deniz kenarından hiç ayrılmadan kilometrelerce spor yapma veya keyifli bir gezintiye çıkma imkanı sunuyor.

Akşamları marinadaki ışıkların denize vurduğu o hareketli saatlerde, palmiyeler altında yürümek son derece keyifli bir ortam sağlıyor. Dağlardan inen okaliptüs ve çam kokusu, denizin tuzlu havasıyla birleştiğinde insana Güney Ege'nin o meşhur canlandırıcı enerjisini veriyor.

Atakum Sahili - Samsun

Atakum Sahili - Samsun

Karadeniz'in en uzun ve en düzenli sahil şeritlerinden biri olan Atakum, kilometrelerce uzanan kumsalı ve geniş yaya yollarıyla dikkat çekiyor. Hırçın Karadeniz dalgalarının kıyıya vuruşunu izlerken güvenle bisiklet sürüp yürüyüş yapabileceğiniz bu alan, bölgenin en canlı sosyal merkezini oluşturuyor.

Sahil boyunca sıralanmış kafeler, iskelesi ve ışıl ışıl çevre düzenlemesi, günün her saati son derece hareketli bir ortam sağlıyor. Karadeniz'in o bol oksijenli ve sert rüzgarı, sahilin dinamik yapısıyla birleştiğinde insana eşsiz bir Karadeniz ruhu yaşatıyor.

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Süleymanpaşa Sahili - Tekirdağ

Süleymanpaşa Sahili - Tekirdağ

Marmara Denizi'nin o huzur veren maviliğine karşı uzanan Süleymanpaşa Sahili, geniş rekreasyon alanları ve tematik parklarıyla öne çıkıyor. Çay bahçelerinde oturup denize karşı meşhur Tekirdağ çayınızı yudumlarken, bir yandan da sahil boyunca yürüyüş yapan insanları izleme keyfi sunuyor.

Ailece yapılan akşam yürüyüşleri ve deniz kenarındaki ahşap iskelelerde geçirilen zaman, oldukça huzurlu ve nostaljik bir ortam sağlıyor. Rüzgarın taşıdığı iyot kokusu, sahil şeridindeki ıhlamur ağaçlarının kokusuyla birleştiğinde insana tam bir Trakya samimiyeti hissettiriyor.

Mudanya ve Trilye Sahil Hattı - Bursa

Mudanya ve Trilye Sahil Hattı - Bursa

Tarihi Rum evlerinin ve zeytin ağaçlarının gölgesinde uzanan bu sahil hattı, Marmara Denizi'nin en nostaljik ve fotoğrafik rotalarından biri. Arnavut kaldırımlı sokakların denize açıldığı bu kordon boyunda yürümek, şehrin karmaşasından uzaklaşıp tarihte sessiz bir yolculuğa çıkma fırsatı veriyor.

Rüzgarlı havalarda kıyıya vuran dalgaların sesi, sahildeki eski balıkçı teknelerinin yarattığı o otantik manzarayla harika bir ortam sağlıyor. Denizden esen serin lodos, eski ahşap evlerin yaydığı o yaşanmışlık hissiyle birleştiğinde insana huzur dolu bir inziva anı yaşatıyor.

İskenderun Sahil Yolu - Hatay

İskenderun Sahil Yolu - Hatay

Amanos Dağları'nın eteklerinde, Akdeniz'in en doğu ucunda uzanan İskenderun Sahil Yolu, kilometrelerce süren devasa palmiye ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Heykellerle ve geniş parklarla süslenmiş bu kordon, körfezin o ılık rüzgarını yüzünüzde hissederek kesintisiz bir yürüyüş yapmanıza olanak tanıyor.

Deniz kenarında nefes alan aileler, bölgeye inanılmaz sıcak ve samimi bir ortam sağlıyor. Akdeniz'in o tatlı esintisi, şehrin meşhur narenciye kokularıyla birleştiğinde insana güneyin tüm misafirperverliğini hissettiriyor.

Kuşadası Sahil Bandı - Aydın

Kuşadası Sahil Bandı - Aydın

Güvercinada Kalesi'nin ihtişamlı manzarasına karşı kavis çizen Kuşadası sahil bandı, marina ile şehir merkezini birbirine bağlayan harika bir yürüyüş yolu. Yolcu gemilerinin limana yanaştığı bu hareketli kordon, deniz kenarında Ege'nin o kozmopolit ve canlı turizm ruhunu yakından gözlemleme fırsatı veriyor.

Kızıla çalan gün batımı saatlerinde kalenin denize vuran silüeti, sahil boyunca yürüyüş yapanlar için son derece romantik bir ortam sağlıyor. Ege'nin serinletici imbat rüzgarı, sahil kafelerinden yayılan hareketli müzik sesleriyle birleştiğinde insana bitmeyen bir tatil enerjisi veriyor.

Adnan Menderes Bulvarı Sahili - Mersin

Adnan Menderes Bulvarı Sahili - Mersin

Türkiye'nin en uzun ve kesintisiz kordon boylarından biri olan Mersin Sahili, uçsuz bucaksız palmiyeleri ve büyük yeşil parklarıyla göz dolduruyor. Şehrin tam kalbinde Akdeniz'e paralel uzanan bu geniş bant, bisiklet tutkunlarına ve deniz havası almak isteyenlere sınırsız bir özgürlük alanı sunuyor. Akşam serinliği çöktüğünde çimlere yayılan aileler, marina tarafında turlayanlar ve paten kayan gençler ortamın enerjisini zirveye taşıyor. 

Akdeniz'in o tatlı esintisi, şehrin meşhur limon çiçeği ve deniz tuzu kokusuyla buluşarak benzersiz bir ferahlık yaratıyor. Gece yarılarına kadar süren o hareketli yaşam, Mersin'in Akdenizli kimliğini gururla sergiliyor.

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Ayvalık ve Cunda Sahil Yolu - Balıkesir

Ayvalık ve Cunda Sahil Yolu - Balıkesir

Ayvalık merkezden Cunda Adası'na doğru uzanan bu eşsiz güzergah, zeytin ağaçları ve tarihi taş binaların eşlik ettiği unutulmaz bir sahil yolu. Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünü de barındıran bu hat, körfezin irili ufaklı adalarına karşı bisiklet sürmek veya uzun uzun yürümek için muazzam bir panorama sunuyor.

Rüzgarsız akşamlarda denizin bir ayna gibi parladığı anlar, fotoğraf tutkunları ve huzur arayanlar için inanılmaz dinlendirici bir ortam sağlıyor. Denizin o yoğun iyot kokusu, Cunda'nın meşhur sakızlı dondurma ve zeytinyağı kokularıyla birleştiğinde insana tam anlamıyla Kuzey Ege'nin kalbinde olduğunu hissettiriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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