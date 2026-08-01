Türkiye'nin En Güzel Sahili: Deniz Kenarında Saatlerce Yürümek İsteyeceksiniz!

İzmir denilince akla ilk gelen yer olan Birinci Kordon, körfezin o eşsiz lacivert sularına karşı çimlere yayılıp gün batımını izlemek için kusursuz bir adres. Palmiye ağaçlarının gölgesinde uzanan bu tarihi sahil şeridi, şehrin bitmek bilmeyen enerjisini ve Ege'nin o rahatlatıcı iyot kokusunu aynı anda sunuyor.

Özellikle akşamüstü saatlerinde bisiklete binenler, yürüyüş yapanlar ve dostlarıyla sohbet edenlerle dolup taşan Kordon, sosyal bir açık hava şöleni yaşatıyor. Körfezden esen tatlı meltem, faytonların yerini alan nostaljik tramvayın sesiyle birleştiğinde insana İzmir'de olmanın o tarifsiz ayrıcalığını hissettiriyor.