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Bu Davranışlara Sahipsen Sevilmekten Çok Sevmeye Odaklanıyorsun!

Bu Davranışlara Sahipsen Sevilmekten Çok Sevmeye Odaklanıyorsun!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
01.08.2026 - 10:01
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Aşk söz konusu olduğunda hepimiz farklı davranıyoruz. Kimimiz sevildiğini hissetmeye, ilgi görmeye ve karşılığında ne aldığını anlamaya daha fazla önem verirken kimimiz için asıl mesele karşımızdaki insanı sevmek, onun yanında olmak ve ona kendimizi hissettirmek oluyor. Peki sen ilişkilerinde hangi taraftasın?

Haydi öğrenelim!

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Bu Davranışlara Sahipsen Sevilmekten Çok Sevmeye Odaklanıyorsun!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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