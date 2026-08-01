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Yaşam
Havalimanlarında Gri Valiz Kullanan Yolculara Uyarı Yapıldı

Havalimanlarında Gri Valiz Kullanan Yolculara Uyarı Yapıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 10:36
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Havalimanlarında en fazla tercih edilen gri, siyah ve lacivert valizler, bagaj teslim alanında yolcuların işini zorlaştırabiliyor. Birbirine benzeyen yüzlerce valiz arasındaki karışıklığı önlemek için çantalara güvenli ve belirgin bir işaret eklenmesi tavsiye ediliyor.

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Koyu renk valizler bagaj bandında kolayca karışıyor

Koyu renk valizler bagaj bandında kolayca karışıyor

Ryanair’ın yolcularıyla paylaştığı seyahat tavsiyesine göre siyah, gri ve lacivert valizler bagaj bandında birbirinden ayırt edilmesi en zor seçenekler arasında bulunuyor. Benzer boyut ve tasarıma sahip koyu renkli valizler, dikkatsizlik sonucu başka bir yolcu tarafından alınabiliyor.

Uyarı, gri valizlere yönelik bir yasak veya bagaj kuralı anlamına gelmiyor. Amaç, yolcuların kendi eşyalarını daha hızlı fark etmesini ve yanlış valiz alma ihtimalinin azaltılmasını sağlamak.

Valizinizi sarkmayan bir işaretle ayırt edebilirsiniz

Valizinizi sarkmayan bir işaretle ayırt edebilirsiniz

Hava yolu şirketleri renkli bagaj etiketi, valiz kılıfı veya gövdeye sıkıca oturan ayırt edici bir kayış kullanılmasını öneriyor. Yolculuk öncesinde valizin fotoğrafını çekmek ve iletişim bilgilerini dış etikette açık adres göstermeden belirtmek de kayıp durumunda yardımcı olabiliyor.

Bununla birlikte uzun ve gevşek kurdeleler, otomatik bagaj sistemlerindeki parçalara takılabileceği için risk oluşturabiliyor. Kullanılan etiket veya kayışın valize sıkıca sabitlenmesi, eski uçuşlara ait barkod etiketlerinin de teslimden önce çıkarılması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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