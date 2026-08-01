Havalimanlarında Gri Valiz Kullanan Yolculara Uyarı Yapıldı
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Havalimanlarında en fazla tercih edilen gri, siyah ve lacivert valizler, bagaj teslim alanında yolcuların işini zorlaştırabiliyor. Birbirine benzeyen yüzlerce valiz arasındaki karışıklığı önlemek için çantalara güvenli ve belirgin bir işaret eklenmesi tavsiye ediliyor.
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Koyu renk valizler bagaj bandında kolayca karışıyor
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Valizinizi sarkmayan bir işaretle ayırt edebilirsiniz
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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