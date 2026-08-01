Havalimanlarında Gri Valiz Kullanan Yolculara Uyarı Yapıldı

Ryanair’ın yolcularıyla paylaştığı seyahat tavsiyesine göre siyah, gri ve lacivert valizler bagaj bandında birbirinden ayırt edilmesi en zor seçenekler arasında bulunuyor. Benzer boyut ve tasarıma sahip koyu renkli valizler, dikkatsizlik sonucu başka bir yolcu tarafından alınabiliyor.

Uyarı, gri valizlere yönelik bir yasak veya bagaj kuralı anlamına gelmiyor. Amaç, yolcuların kendi eşyalarını daha hızlı fark etmesini ve yanlış valiz alma ihtimalinin azaltılmasını sağlamak.