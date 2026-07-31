Portakalların Neden Kırmızı Filelerde Satıldığı Belli Oldu
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Marketlerde paketli olarak satılan portakalların büyük bölümü kırmızı veya turuncu filelerin içinde yer alıyor. İlk bakışta yalnızca taşıma ve paketleme amacı taşıdığı düşünülen bu renk seçiminin arkasında, meyveleri daha canlı ve olgun gösteren bir görsel yanılsama bulunuyor.
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Kırmızı file portakalı daha olgun gösteriyor
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Beyin, filenin rengini portakalın rengine karıştırıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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