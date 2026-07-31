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Yaşam
Portakalların Neden Kırmızı Filelerde Satıldığı Belli Oldu

Portakalların Neden Kırmızı Filelerde Satıldığı Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 18:20
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Marketlerde paketli olarak satılan portakalların büyük bölümü kırmızı veya turuncu filelerin içinde yer alıyor. İlk bakışta yalnızca taşıma ve paketleme amacı taşıdığı düşünülen bu renk seçiminin arkasında, meyveleri daha canlı ve olgun gösteren bir görsel yanılsama bulunuyor.

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Kırmızı file portakalı daha olgun gösteriyor

Kırmızı file portakalı daha olgun gösteriyor

Kırmızı veya turuncu file, portakal kabuğunun rengini olduğundan daha yoğun ve canlı gösteriyor. Meyvenin üzerinde kalan hafif yeşil tonlar file sayesinde daha az fark edilirken portakal daha olgun, sulu ve iştah açıcı görünüyor.

Almanya’daki Giessen Üniversitesinden algı psikoloğu Karl R. Gegenfurtner, marketten aldığı portakalları fileden çıkardığında meyvelerin paket içindekinden çok daha yeşil göründüğünü fark etti. Bunun üzerine yaptığı incelemede, portakalların renginin değişmediğini ancak filenin yarattığı görsel etkinin algılanan rengi değiştirdiğini ortaya koydu.

Bu nedenle filede oldukça turuncu görünen bir portakalın, ambalajdan çıkarıldığında daha soluk veya yeşilimsi görünmesi mümkün. Dolayısıyla kırmızı file, meyvenin gerçekten daha olgun veya lezzetli olduğunu garanti etmiyor.

Beyin, filenin rengini portakalın rengine karıştırıyor

Beyin, filenin rengini portakalın rengine karıştırıyor

Bu görsel etki, “konfeti yanılsaması” olarak adlandırılıyor. Beyin, küçük boşlukların arasından görülen bir nesnenin rengini değerlendirirken çevresindeki renklerden de etkileniyor. Kırmızı çizgiler portakalın önüne yerleştirildiğinde görsel sistem, birbirine yakın renkleri birleştirerek meyveyi daha yoğun turuncu algılıyor.

Benzer yöntem başka meyve ve sebzelerin paketlenmesinde de kullanılıyor. Limonların sarı, misket limonlarının ise yeşil filelerde satılması doğal renklerini daha güçlü göstermelerini sağlıyor. Aynı ürün farklı renkte bir filenin içine yerleştirildiğinde daha soluk veya alışılmadık bir renkte görünebiliyor.

Araştırmacılar, üretici ve satıcıların renklerin algı üzerindeki bu etkisini uzun zamandır kullandığını belirtiyor. Ancak söz konusu yanılsamanın satışları ne ölçüde artırdığı henüz doğrudan araştırılmış değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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