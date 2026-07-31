Portakalların Neden Kırmızı Filelerde Satıldığı Belli Oldu

Kırmızı veya turuncu file, portakal kabuğunun rengini olduğundan daha yoğun ve canlı gösteriyor. Meyvenin üzerinde kalan hafif yeşil tonlar file sayesinde daha az fark edilirken portakal daha olgun, sulu ve iştah açıcı görünüyor.

Almanya’daki Giessen Üniversitesinden algı psikoloğu Karl R. Gegenfurtner, marketten aldığı portakalları fileden çıkardığında meyvelerin paket içindekinden çok daha yeşil göründüğünü fark etti. Bunun üzerine yaptığı incelemede, portakalların renginin değişmediğini ancak filenin yarattığı görsel etkinin algılanan rengi değiştirdiğini ortaya koydu.

Bu nedenle filede oldukça turuncu görünen bir portakalın, ambalajdan çıkarıldığında daha soluk veya yeşilimsi görünmesi mümkün. Dolayısıyla kırmızı file, meyvenin gerçekten daha olgun veya lezzetli olduğunu garanti etmiyor.