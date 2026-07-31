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Ekonomi
Hisse Devri Yapılan Turkish Bank'ın Adı Tamamen Değişti

Hisse Devri Yapılan Turkish Bank'ın Adı Tamamen Değişti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 18:56
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ABD merkezli uluslararası finans grubu Freedom Holding Corp'un iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., Turkish Bank'ın çoğunluk hisselerinin satın alınmasına yönelik devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

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Turkish Bank'ın adı resmen değişti.

Turkish Bank'ın adı resmen değişti.

ABD merkezli finans grubu Freedom Holding Corp'un iştiraki Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., Turkish Bank'ın çoğunluk hisselerinin devralınmasına yönelik satın alma sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Özyol Holding A.Ş. ile National Bank of Kuwait'in sahip olduğu ve banka sermayesinin yüzde 99,31'ine karşılık gelen hisselerin devri, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmiyet kazandı.

Hisse devrinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen genel kurulda, Turkish Bank A.Ş.'nin unvanının 'Freedom Bank A.Ş.' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Alınan kararın resmiyet kazanması için Ticaret Sicili'ne gerekli tescil başvurusu yapıldı.

Freedom Holding, Türkiye'de büyümeyi hedefliyor.

Freedom Holding, Türkiye'de büyümeyi hedefliyor.

Genel kurulda alınan karar doğrultusunda bankanın yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Yeni yapılanmaya göre, yönetim kurulu başkanlığı görevine Vladimir Pochekuev getirildi. Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov da yönetim kurulunda yer alırken, Hikmet Cenk Eynehan yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapacak. Furkan Evranos ile Ayşe Hale Yıldırım da yönetim kurulunun diğer üyeleri oldu.

Açıklamada, Freedom Holding'in Kazakistan'da hayata geçirdiği finansal hizmetler ekosistemini Türkiye'ye taşımayı ve ülkedeki faaliyetlerini büyütmeyi hedeflediği vurgulandı.

Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, öncelikli hedeflerinin bankanın sermaye yapısını güçlendirmek, teknolojik altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilir uzun vadeli büyüme sağlamak olduğunu belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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