Hisse Devri Yapılan Turkish Bank'ın Adı Tamamen Değişti
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ABD merkezli uluslararası finans grubu Freedom Holding Corp'un iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., Turkish Bank'ın çoğunluk hisselerinin satın alınmasına yönelik devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
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Turkish Bank'ın adı resmen değişti.
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Freedom Holding, Türkiye'de büyümeyi hedefliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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