Hisse Devri Yapılan Turkish Bank'ın Adı Tamamen Değişti

Genel kurulda alınan karar doğrultusunda bankanın yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Yeni yapılanmaya göre, yönetim kurulu başkanlığı görevine Vladimir Pochekuev getirildi. Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov da yönetim kurulunda yer alırken, Hikmet Cenk Eynehan yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapacak. Furkan Evranos ile Ayşe Hale Yıldırım da yönetim kurulunun diğer üyeleri oldu.

Açıklamada, Freedom Holding'in Kazakistan'da hayata geçirdiği finansal hizmetler ekosistemini Türkiye'ye taşımayı ve ülkedeki faaliyetlerini büyütmeyi hedeflediği vurgulandı.

Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, öncelikli hedeflerinin bankanın sermaye yapısını güçlendirmek, teknolojik altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilir uzun vadeli büyüme sağlamak olduğunu belirtti.