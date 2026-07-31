Türkiye'ye İade Edilecek Bir Mahkum Nedeniyle Türkler, Yunanistan Hapishanesinde İsyan Çıkardı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Korydallos Cezaevi'nde, Türkiye'ye iade edilmesi planlanan bir Türk mahkumun nakli sırasında sabah saatlerinde isyan çıktı. Nakli engellemek isteyen diğer Türk mahkumlar, şilte ve çeşitli eşyaları ateşe vererek cezaevinde yangın çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle isyan kontrol altına alındı.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre olay, görevlilerin mahkumu havalimanına götürmek üzere 5. koğuşa geldiği sırada, yerel saatle 10.00 sularında başladı. Yaklaşık dört saat süren müdahalenin ardından, yerel saatle 14.00 itibarıyla cezaevinde yeniden kontrolün sağlandığı aktarıldı.