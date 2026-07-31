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Türkiye'ye İade Edilecek Bir Mahkum Nedeniyle Türkler, Yunanistan Hapishanesinde İsyan Çıkardı

Türkiye'ye İade Edilecek Bir Mahkum Nedeniyle Türkler, Yunanistan Hapishanesinde İsyan Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.07.2026 - 17:23
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Yunanistan'daki Korydallos Cezaevi'nde, Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilen bir Türk mahkumun nakli sırasında diğer Türk mahkumlar isyan çıkardı. Olaylar sırasında cezaevinde yangın meydana gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle isyan kontrol altına alınırken, Yunanistan makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlk bilgilere göre isyan sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı iddia edildi.

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Türkiye'ye iade edilecek mahkumun alınma sürecinde olaylar başladı.

Türkiye'ye iade edilecek mahkumun alınma sürecinde olaylar başladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısındaki Korydallos Cezaevi'nde, Türkiye'ye iade edilmesi planlanan bir Türk mahkumun nakli sırasında sabah saatlerinde isyan çıktı. Nakli engellemek isteyen diğer Türk mahkumlar, şilte ve çeşitli eşyaları ateşe vererek cezaevinde yangın çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle isyan kontrol altına alındı.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre olay, görevlilerin mahkumu havalimanına götürmek üzere 5. koğuşa geldiği sırada, yerel saatle 10.00 sularında başladı. Yaklaşık dört saat süren müdahalenin ardından, yerel saatle 14.00 itibarıyla cezaevinde yeniden kontrolün sağlandığı aktarıldı.

Söz konuşu kişilerin İstanbul'daki kurşunlanma olayından mahkum edilen kişilerin olduğu öğrenildi.

Söz konuşu kişilerin İstanbul'daki kurşunlanma olayından mahkum edilen kişilerin olduğu öğrenildi.

Yetkililer, benzer olayların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye çok sayıda polis aracı konuşlandırılırken, isyanın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Polis kaynakları ise Türkiye'ye iade edilecek mahkumun havalimanına naklinin planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsyana karışan mahkumların, İstanbul Maltepe'de bazı iş yerlerinin kurşunlanması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen Kafes-39 operasyonuyla 2024 yılında yakalandıkları öne sürüldü. Yargılama sürecinde Türkiye'den Yunanistan'a kaçan bazı şüphelilerin, burada karıştıkları olaylar nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Yunanistan'da cezaevine gönderildikleri ve uluslararası arama kararları kapsamında Türkiye'ye iade edilmelerinin planlandığı iddia edildi.

İlk değerlendirmelere göre, isyana katılan mahkumların siyasi iltica talebinde bulunabilmek amacıyla olayları çıkardıkları öne sürülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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