Türkiye'ye İade Edilecek Bir Mahkum Nedeniyle Türkler, Yunanistan Hapishanesinde İsyan Çıkardı
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Yunanistan'daki Korydallos Cezaevi'nde, Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilen bir Türk mahkumun nakli sırasında diğer Türk mahkumlar isyan çıkardı. Olaylar sırasında cezaevinde yangın meydana gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle isyan kontrol altına alınırken, Yunanistan makamlarından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İlk bilgilere göre isyan sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı iddia edildi.
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Türkiye'ye iade edilecek mahkumun alınma sürecinde olaylar başladı.
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Söz konuşu kişilerin İstanbul'daki kurşunlanma olayından mahkum edilen kişilerin olduğu öğrenildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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