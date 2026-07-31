Geline Nikah Öncesi Büyük Şok: Kayınpederinin Nikahtan 15 Dakika Önce Attığı Mesaj Gündem Oldu
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Hayatının en mutlu gününe hazırlanan bir gelin, nikah masasına oturmasına dakikalar kala kayınpederinden aldığı mesajla büyük bir şok yaşadı. Takılacak altınların aslında kuyumcudan kiralandığını ve tören sonrası iade edileceğini öğrenen genç kadının paylaştığı ekran görüntüsü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Düğün hazırlıklarının en heyecanlı ve stresli anları, bir gelin adayı için beklenmedik bir hayal kırıklığına dönüştü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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