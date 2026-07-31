Geline Nikah Öncesi Büyük Şok: Kayınpederinin Nikahtan 15 Dakika Önce Attığı Mesaj Gündem Oldu

İmzaların atılmasına sadece on beş dakika kala cep telefonuna gelen bir mesaj, kısa sürede sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi. İddiaya göre kayınpederi tarafından gönderilen bu mesajda, tören sırasında geline takılacak olan tüm ziynet eşyalarının geçici olduğu açıkça itiraf ediliyordu.

Gösterişli takılar bir kuyumcudan sadece tören süresince kullanılmak üzere kiralanmıştı. Mesajın dikkat çeken detaylarında, damadın bu durumu müstakbel eşine söylemekten utandığı, bu yüzden gerçeği açıklama görevinin babaya düştüğü belirtildi. Kayınpederin gönderdiği metinde yer alan, 'Hepsi nikahtan sonra iade edilecek, sen de bir şey demezsin diye düşündük ailecek' ifadeleri ise okuyanları şaşkına çevirdi.

Genç kadının yaşadığı bu ilginç durumu bir ekran görüntüsüyle internette paylaşması, saniyeler içinde binlerce etkileşim almasına neden oldu.