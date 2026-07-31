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Geline Nikah Öncesi Büyük Şok: Kayınpederinin Nikahtan 15 Dakika Önce Attığı Mesaj Gündem Oldu

Geline Nikah Öncesi Büyük Şok: Kayınpederinin Nikahtan 15 Dakika Önce Attığı Mesaj Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 08:09
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Hayatının en mutlu gününe hazırlanan bir gelin, nikah masasına oturmasına dakikalar kala kayınpederinden aldığı mesajla büyük bir şok yaşadı. Takılacak altınların aslında kuyumcudan kiralandığını ve tören sonrası iade edileceğini öğrenen genç kadının paylaştığı ekran görüntüsü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Düğün hazırlıklarının en heyecanlı ve stresli anları, bir gelin adayı için beklenmedik bir hayal kırıklığına dönüştü.

Düğün hazırlıklarının en heyecanlı ve stresli anları, bir gelin adayı için beklenmedik bir hayal kırıklığına dönüştü.

İmzaların atılmasına sadece on beş dakika kala cep telefonuna gelen bir mesaj, kısa sürede sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi. İddiaya göre kayınpederi tarafından gönderilen bu mesajda, tören sırasında geline takılacak olan tüm ziynet eşyalarının geçici olduğu açıkça itiraf ediliyordu.

Gösterişli takılar bir kuyumcudan sadece tören süresince kullanılmak üzere kiralanmıştı. Mesajın dikkat çeken detaylarında, damadın bu durumu müstakbel eşine söylemekten utandığı, bu yüzden gerçeği açıklama görevinin babaya düştüğü belirtildi. Kayınpederin gönderdiği metinde yer alan, 'Hepsi nikahtan sonra iade edilecek, sen de bir şey demezsin diye düşündük ailecek' ifadeleri ise okuyanları şaşkına çevirdi.

Genç kadının yaşadığı bu ilginç durumu bir ekran görüntüsüyle internette paylaşması, saniyeler içinde binlerce etkileşim almasına neden oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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