Arabası Olan Herkesi İlgilendiren Kararı İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Polis ve Jandarma Artık Ceza Yazmayacak!

Son dönemlerde trafik denetimlerinde sıkça karşılaşılan ve sürücüleri mağdur eden araç üstü donanım cezaları resmi olarak tarihe karıştı. Artık otomobiline sonradan sökülüp takılabilen aparat ekleyen vatandaşlar, trafik çevirmelerinde ceza yeme korkusu yaşamadan seyahat edebilecek.

Geçmiş uygulamalarda, özellikle tatil veya kamp rotalarına doğru yola çıkan vatandaşların araçlarına monte ettiği port bagaj, tavan çadırı ve bisiklet ya da kayak taşıyıcı gibi eşyalar, araç üzerinde yapılmış kalıcı bir 'teknik değişiklik' olarak kabul ediliyordu. Bu yorumlama biçimi, Karayolları Trafik Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince sürücülere beklenmedik ve ağır para cezaları uygulanmasına yol açmaktaydı. Bakanlık tarafından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, bu tür seyyar ekipmanların aracın orijinal fabrikasyon yapısını bozmadığı kanaatine varıldı ve emniyet birimlerine gerekli bilgilendirmeler geçildi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Son dönemde araçlar üzerine takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi ekipmanların araç üzerinde teknik değişiklik oluşturup/oluşturmadığı ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AITM) kapsamında tadilat olarak değerlendirilip/değerlendirilmeyeceği hususunda uygulamada tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Araç üzerindeki teknik değişiklikler ve bildirim zorunluluğu' başlıklı 32'nci maddesinde; 'Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine/kayıtlarına işletilmesi zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 1.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Üzerinde mevzuata uygun olarak teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine/kayıtlarına işletilinceye kadar trafikten menedilir'

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 'Araçların Üzerinde Yapılan Değişiklikleri ve Adres Değişikliklerini Bildirme' başlıklı 65'inci maddesinde; 'Araçların üzerinde, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her türlü teknik değişiklik ile aracın rengine ilişkin değişikliklerin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna bildirilerek tescil kayıtları ile belgelerine işletilmesi, araç sahibinin adresine ilişkin değişikliklerin ise, otuz gün içinde herhangi bir trafik tescil kuruluşuna bildirilmesi zorunludur' hükümleri yer almaktadır.

Ilgide kayıtlı yazı ekinde gönderilen Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AITM) Alt Komite toplantısı sonuç notunda; port bagajların araç üzerinde mevcut ya da sonradan monte edilen ara atkılar üzerine sabitlenen, kapalı ve kilitli eşya taşıma ekipmanı olduğu, aracın yapısal bütünlüğünü veya güvenlik parametrelerini değiştiren kalıcı bir işlem olmadığı, bu sebeple söz konusu ekipmanların tadilat kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği yönünde karar alınmıştır.

İlgide kayıtlı yazıda belirtildiği gibi port bagaj olarak tabir edilen ekipmanların Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (AITM) tadilat kapsamında olmadığı, söz konusu ekipmanların kullanımı, aracın yapısal bütünlüğünü ve güvenlik parametrelerini değiştirmediği, şasi ve gövde yapısına müdahale içermediği, bu yönüyle bahse konu ekipmanların araçta teknik bir değişiklik olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir.

Bu kapsamda yapılacak trafik denetimlerinde araçlar üzerine takılan port bagaj, çadır ve kayak taşıma aparatları gibi sökülebilir nitelikteki ekipmanların tadilat kapsamında değerlendirilmemesi ve 2918 sayılı Kanun'un 32'nci maddesi doğrultusunda işlem yapılmaması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali ÇELİK

İçişleri Bakan Yardımcısı”