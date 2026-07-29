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Yabancı Plakalı Araç Sahiplerine Kötü Haber: Ödemeyen Sınırdan Dışarı Çıkamayacak

Yabancı Plakalı Araç Sahiplerine Kötü Haber: Ödemeyen Sınırdan Dışarı Çıkamayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.07.2026 - 17:49
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Türkiye'deki ücretli karayolları ve otoyolları kullanan yabancı plakalı araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni uygulamaya göre yabancı plakalı araçlar HGS gibi elektronik ücret toplama sistemlerine dahil olacak. Geçiş ücretini ödemeyen araç ise sınırdan çıkamayacak.

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Yabancı plakalı araçlar için yeni dönem: HGS zorunluluğu getirildi.

Yabancı plakalı araçlar için yeni dönem: HGS zorunluluğu getirildi.

Gümrük kapılarında sıkı denetim uygulanacak. Yabancı plakalı araçların otoyol ve köprü geçişlerinde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gibi elektronik ücret toplama sistemlerine dahil olması zorunlu hale getirildi. Sürücünün ya da araç sahibinin hangi ülke vatandaşlığına sahip olduğuna bakılmaksızın, otoyol geçiş ücreti veya idari para cezası borcu bulunan yabancı plakalı araçların ülkeden çıkışına kesinlikle izin verilmeyecek.

Sınır kapılarında mağduriyet yaşamak istemeyen sürücülerin, gümrük alanından çıkış yapmadan önce tüm borçlarını kapatması gerekecek. Araç sahipleri, birikmiş geçiş ücretlerini ve cezalarını dilerlerse sınır kapılarında kurulacak ödeme noktalarında da tahsil edebilecekler.

Cezanın ödenmesi için 15 günlük süre tanınacak.

Cezanın ödenmesi için 15 günlük süre tanınacak.

HGS aboneliği olmadan ya da hesaplarında yetersiz bakiye ile kullanan araçlar için ağır yaptırımlar uygulanacak. Geçiş ücretini ödemediği belirlenen yabancı plakalı araçlara ek olarak tam dört katı tutarında idari para cezası kesilecek. İhlalli geçiş gerçekleştiren yabancı plakalı araç sahipleri, ilk 15 gün içinde HGS hesaplarına bakiye yükler veya geçiş ücretini usulüne uygun şekilde öderse herhangi bir idari para cezası ile karşı karşıya kalmayacak. 

Ödemenin ilk 15 günlük muafiyet süresinden sonra yapılması durumunda süreç değişecek. Eğer ödeme ihlal tarihinden itibaren 45 günlük süreyi aşarsa, araç sahiplerinden geçiş ücretinin yanı sıra dört katı tutarındaki idari para cezasının tamamı gümrük kapılarında ya da ilgili kanallarda zorunlu olarak tahsil edilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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