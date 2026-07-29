Yabancı Plakalı Araç Sahiplerine Kötü Haber: Ödemeyen Sınırdan Dışarı Çıkamayacak
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Türkiye'deki ücretli karayolları ve otoyolları kullanan yabancı plakalı araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni uygulamaya göre yabancı plakalı araçlar HGS gibi elektronik ücret toplama sistemlerine dahil olacak. Geçiş ücretini ödemeyen araç ise sınırdan çıkamayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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