Yabancı Plakalı Araç Sahiplerine Kötü Haber: Ödemeyen Sınırdan Dışarı Çıkamayacak

Gümrük kapılarında sıkı denetim uygulanacak. Yabancı plakalı araçların otoyol ve köprü geçişlerinde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gibi elektronik ücret toplama sistemlerine dahil olması zorunlu hale getirildi. Sürücünün ya da araç sahibinin hangi ülke vatandaşlığına sahip olduğuna bakılmaksızın, otoyol geçiş ücreti veya idari para cezası borcu bulunan yabancı plakalı araçların ülkeden çıkışına kesinlikle izin verilmeyecek.

Sınır kapılarında mağduriyet yaşamak istemeyen sürücülerin, gümrük alanından çıkış yapmadan önce tüm borçlarını kapatması gerekecek. Araç sahipleri, birikmiş geçiş ücretlerini ve cezalarını dilerlerse sınır kapılarında kurulacak ödeme noktalarında da tahsil edebilecekler.