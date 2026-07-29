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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Gözaltına Alındı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 07:29 Son Güncelleme: 29.07.2026 - 07:35
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında 'rüşvet', 'irtikap' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da gözaltına alındı.

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Sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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