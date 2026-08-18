Erkeklere Şort Yasağı: Batman’da Site Yönetimi Karar Aldı!
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Batman’da bir site yönetiminin aldığı kıyafet kararı gündem oldu. Site sakinlerinden gelen şikayetler üzerine ortak kullanım alanlarında erkeklerin şort giymesine izin verilmeyeceği duyuruldu. WhatsApp üzerinden duyurulan karar, site sakinlerini ikiye bölerken sosyal medyanın da ilgi odağı oldu.
İşte detaylar!
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Batman'da Emekli TOKİ Konutlarında Erkeklerin Şort Giymesi Yasaklandı!
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Site Sakinleri İkiye Bölündü
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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