Erkeklere Şort Yasağı: Batman’da Site Yönetimi Karar Aldı!

Batman’ın Kardelen Mahallesi’nde bulunan Emekli TOKİ konutlarında site yönetiminin aldığı karar, kısa sürede gündeme oturdu. Yönetim, site sakinlerinin bulunduğu WhatsApp grubundan yaptığı duyuruyla ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasını yasakladı.

Batman Burada’nın haberine göre, yönetimin bu kararı site sakinlerinden gelen yoğun şikayetlerin ardından aldığı belirtildi. Böylece site içerisinde hangi kıyafetlerin ortak alanlarda uygun kabul edileceğine ilişkin yeni bir tartışmanın da fitili ateşlendi.

Kararın Uygulama Alanı Merak Ediliyor

Yasağın ortak kullanım alanlarında geçerli olması, kararın hangi bölümleri kapsadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Site içerisinde günlük yaşamın sürdüğü alanlarda uygulamanın nasıl yapılacağı merak konusu olurken, kurala uymayanlara yönelik herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı da gündemde.