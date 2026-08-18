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Erkeklere Şort Yasağı: Batman’da Site Yönetimi Karar Aldı!

Erkeklere Şort Yasağı: Batman’da Site Yönetimi Karar Aldı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 09:32
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Batman’da bir site yönetiminin aldığı kıyafet kararı gündem oldu. Site sakinlerinden gelen şikayetler üzerine ortak kullanım alanlarında erkeklerin şort giymesine izin verilmeyeceği duyuruldu. WhatsApp üzerinden duyurulan karar, site sakinlerini ikiye bölerken sosyal medyanın da ilgi odağı oldu. 

İşte detaylar! 

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Batman'da Emekli TOKİ Konutlarında Erkeklerin Şort Giymesi Yasaklandı!

Batman'da Emekli TOKİ Konutlarında Erkeklerin Şort Giymesi Yasaklandı!

Batman’ın Kardelen Mahallesi’nde bulunan Emekli TOKİ konutlarında site yönetiminin aldığı karar, kısa sürede gündeme oturdu. Yönetim, site sakinlerinin bulunduğu WhatsApp grubundan yaptığı duyuruyla ortak kullanım alanlarında erkeklerin şortla dolaşmasını yasakladı.

Batman Burada’nın haberine göre, yönetimin bu kararı site sakinlerinden gelen yoğun şikayetlerin ardından aldığı belirtildi. Böylece site içerisinde hangi kıyafetlerin ortak alanlarda uygun kabul edileceğine ilişkin yeni bir tartışmanın da fitili ateşlendi.

Kararın Uygulama Alanı Merak Ediliyor

Yasağın ortak kullanım alanlarında geçerli olması, kararın hangi bölümleri kapsadığı sorusunu da beraberinde getirdi. Site içerisinde günlük yaşamın sürdüğü alanlarda uygulamanın nasıl yapılacağı merak konusu olurken, kurala uymayanlara yönelik herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı da gündemde.

Site Sakinleri İkiye Bölündü

Site Sakinleri İkiye Bölündü

Kararın duyulmasının ardından site sakinleri arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazıları ortak yaşam alanlarında belirli kuralların bulunmasını gerekli görürken, bazıları ise kişilerin kıyafet tercihine müdahale edilmesini doğru bulmadı.

Özellikle yaz aylarında günlük yaşamın en sık tercih edilen kıyafetlerinden biri olan şortla ilgili böyle bir karar alınması, tartışmayı daha da büyüttü.

Batman’da Genel Bir Şort Yasağı Yok

Kararın sosyal medyada “Batman’da şort yasağı” şeklinde yayılması ise olayın kapsamıyla ilgili kafa karışıklığına neden oldu.

Ancak söz konusu karar Batman genelini kapsamıyor. Uygulama, Kardelen Mahallesi’ndeki Emekli TOKİ konutlarında site yönetiminin ortak kullanım alanlarına ilişkin aldığı kararla sınırlı.

Kararın ardından ortaya çıkan tartışmanın önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise merak ediliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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