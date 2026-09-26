Dondurucu Soğuk Alarmı! Meteoroloji Sıcaklığın Çakılacağı Günü Açıkladı
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Yazdan kalma sıcak günler sona eriyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası cumartesi günü Trakya'dan giriş yapacak, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısını etkisi altına alacak. İstanbul'da şu sıralar 22-24 derece bandında seyreden sıcaklıkların 15-18 dereceye inmesi, yani kısa sürede yaklaşık 7 derece düşmesi bekleniyor.
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Balkanlar'dan dondurucu soğuk geliyor!
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Meteoroloji sıcaklığın çakılacağı günü açıkladı.
İstanbul'da pazar akşamına dikkat!
Meteoroloji'nin son tahmini: Trakya'dan Hakkari'ye kadar sağanak bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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