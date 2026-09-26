Dondurucu Soğuk Alarmı! Meteoroloji Sıcaklığın Çakılacağı Günü Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir.

Soğuk havanın etkisi hafta başında hissedilecek. Bugün iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar biraz artacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzeyden hafif ve orta kuvvette esecek; Marmara'nın doğusu ile Kuzey Ege'de ise saatte 40-60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 25, Çanakkale 25, Kırklareli 22, Afyonkarahisar 23, Antalya 30 ve Isparta 26 derece. Çanakkale'nin doğusunda akşam saatlerinden sonra, Afyonkarahisar ve Isparta'da gece saatlerinden sonra sağanak bekleniyor. Antalya'da ise öğleden sonra batıdaki iç kesimlerde başlayacak yağışların gece il geneline yayılması öngörülüyor.