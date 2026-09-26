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Dondurucu Soğuk Alarmı! Meteoroloji Sıcaklığın Çakılacağı Günü Açıkladı

Dondurucu Soğuk Alarmı! Meteoroloji Sıcaklığın Çakılacağı Günü Açıkladı

hava durumu Yağış AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 08:53
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Yazdan kalma sıcak günler sona eriyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası cumartesi günü Trakya'dan giriş yapacak, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısını etkisi altına alacak. İstanbul'da şu sıralar 22-24 derece bandında seyreden sıcaklıkların 15-18 dereceye inmesi, yani kısa sürede yaklaşık 7 derece düşmesi bekleniyor.

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Balkanlar'dan dondurucu soğuk geliyor!

Balkanlar'dan dondurucu soğuk geliyor!

Meteorolojik tahminlere göre bugün özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde bulutlar artıyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ülkenin geri kalanında ise parçalı ve az bulutlu, yer yer açık bir hava hakim.

Asıl değişim hafta sonuyla başlıyor. Balkanlardan yola çıkan soğuk hava kütlesinin cumartesi günü Trakya üzerinden yurda girmesi öngörülüyor. Sistem pazar günü etki alanını genişletecek ve Marmara'nın yanı sıra Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında da yağış görülecek. Yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde düşecek yağışların bazı bölgelerde kuvvetini artırabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji sıcaklığın çakılacağı günü açıkladı.

Meteoroloji sıcaklığın çakılacağı günü açıkladı.

Yağışların ardından termometreler de aşağı yönlü hareket edecek. Tahminlere göre pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde özellikle batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar bugünkü değerlerin 4 ila 5 derece altına inecek. Bazı kentlerde gündüz sıcaklığının 20 derecenin altına gerilemesi bekleniyor. Kısacası sonbaharın serin yüzü bu kez çok daha geniş bir alanda hissedilecek.

İstanbul'da pazar akşamına dikkat!

İstanbul'da pazar akşamına dikkat!

İstanbul'da da hafta sonundan itibaren yağışlı günler başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) değerlendirmesine göre kentte hafta boyunca aralıklı sağanak geçişleri görülebilecek.

Cumartesi günü yağışların yerel ölçekte kalması beklenirken, pazar günü saat 18.00'den sonra tablo değişiyor. Kuvvetlenen yağışların İstanbul'un çok daha geniş bir bölümünü etkilemesi öngörülüyor. Yağışa kuzeyden esecek sert rüzgar da eşlik edecek. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte 30 ila 60 kilometreye çıkabilir.

Kentte halen 22-24 derece civarında olan sıcaklıkların yeni sistemle birlikte 15-18 derece aralığına inmesi bekleniyor. Bu da birkaç gün içinde yaklaşık 7 derecelik bir kayıp anlamına geliyor. Uzmanlar, özellikle pazar akşamından itibaren kuvvetlenecek yağış ve rüzgara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

Meteoroloji'nin son tahmini: Trakya'dan Hakkari'ye kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'nin son tahmini: Trakya'dan Hakkari'ye kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir.

Soğuk havanın etkisi hafta başında hissedilecek. Bugün iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar biraz artacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzeyden hafif ve orta kuvvette esecek; Marmara'nın doğusu ile Kuzey Ege'de ise saatte 40-60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 25, Çanakkale 25, Kırklareli 22, Afyonkarahisar 23, Antalya 30 ve Isparta 26 derece. Çanakkale'nin doğusunda akşam saatlerinden sonra, Afyonkarahisar ve Isparta'da gece saatlerinden sonra sağanak bekleniyor. Antalya'da ise öğleden sonra batıdaki iç kesimlerde başlayacak yağışların gece il geneline yayılması öngörülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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