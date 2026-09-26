Bu Matematik Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
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Matematikte kendine güveniyor musun? O zaman bu testte kolay sorular seni beklemiyor. İlk birkaç soru gözünü korkutmayabilir ama ilerledikçe işlem dikkatini, problem çözme becerini ve matematiksel düşünme hızını sınayacağız. Yüzdeler, denklemler, kesirler, üslü sayılar, olasılık ve geometri derken 10 soruluk küçük bir matematik maratonuna çıkıyoruz. Üstelik bazı sorularda ilk aklına gelen cevap özellikle yanıltıcı olabilir. Bu yüzden hızlı olmak kadar dikkatli olmak da önemli. Bakalım 10 sorudan kaçını doğru yapacaksın? Gerçek matematik kurtları 10/10'u görebilecek mi?
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