Danimarka'da Evlerde Neden Perde Yok? Akşamları Evlerin İçi Vitrin Gibi!

Danimarka'da yaşayan yabancıları ilk şaşırtan şeylerden biri, evlerin pencerelerindeki perde eksikliği. Danimarka odaklı haber sitesi The Local'a göre bu durum, çoğu zaman biri söyleyene kadar fark edilmeyen ama bir kez fark edildiğinde gözden kaçmayan bir ayrıntı!

Bir süre Danimarka'da yaşayan Japon mimarlık tarihçisi Nahoko Wada da aynı gözlemi yapmış: '

Evlerin çoğunun pencerelerinde perde yoktu. İnsanlar evlerinin içi dışarıdan tamamen görünse bile bunu dert etmiyor gibiydi.'

Wada'ya göre Danimarkalılar pencere önlerini çiçeklerle ve biblolarla süslüyor, iç mekan tasarımlarını ise gururla sergiliyordu.

Perde Yoksa Ne Var?

The Local'a göre Danimarkalılar pencere örtüsü kullanacaksa da kalın perdeler yerine daha pratik seçeneklere yöneliyor: Jaluzi (persienner), stor perde (rullegardiner) ya da özellikle akşam güneşi alan batı cepheli pencereler için karartma perdeleri (mørklægningsgardiner).