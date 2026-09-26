Danimarka'da Evlerde Neden Perde Yok? Akşamları Evlerin İçi Vitrin Gibi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Akşam karanlığında Kopenhag sokaklarında yürüdüğünüzü düşünün. Pencerelerin çoğunda perde yok; oturma odaları, yemek masaları, raflardaki kitaplar ve pencere önünde yanan mumlar... Evlerin içi adeta bir vitrin gibi dışarıdan görünüyor!
Bu manzara pek çok ülkede tuhaf karşılansa da Danimarka'da gayet sıradan. Peki Danimarkalılar neden perde kullanmıyor?
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Perde Yerine Çiçekler ve Biblolar Var
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En Büyük Sebep: Kışın Gün Işığı Çok Kısa
Sade Tasarım ve "Hygge" Tutkusu
Savaş Yıllarında Pencereler Karartılmıştı
Peki Mahremiyet?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın