Bolu'daki Vatandaşa Mardin'den 40 Bin TL Trafik Cezası: "Mardin Nere, Bolu Nere?"

Bingöl'ü en çok şaşırtan ayrıntı ise cezanın kesildiği saat oldu. Ceza, oğlunun üniversitedeki ilk gününe, hem de tam ders saatine denk geliyordu. Üstelik Bolu'da yaşayan 52 yaşındaki Bingöl, Mardin'e hayatı boyunca yalnızca bir kez gitmiş. Ceza karşısındaki şaşkınlığını ise şu sözlerle açıklıyor:

'Cezayı görünce şaşırdım tabii. Mardin nere, Bolu nere? Ben bir kere Mardin'e gittim, o da otobüsle tur gezisine gittim.'