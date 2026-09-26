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Bolu'daki Vatandaşa Mardin'den 40 Bin TL Trafik Cezası: "Mardin Nere, Bolu Nere?"

Bolu'daki Vatandaşa Mardin'den 40 Bin TL Trafik Cezası: "Mardin Nere, Bolu Nere?"

Mardin Bolu trafik cezası
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.09.2026 - 09:51
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Bolu'da yaşayan 52 yaşındaki Mustafa Bingöl, e-postasına gelen bildirimi açtığında gözlerine inanamadı. Aracına, yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Mardin'de 'Ehliyetsiz araç kullanmak' gerekçesiyle 40 bin TL ceza kesilmişti! Üstelik araç o gün Mardin'de değil, Ankara'da üniversite okuyan oğlundaydı. Cezaya itiraz eden Bingöl, yaşadıklarını 'Mardin nere, Bolu nere?' diyerek anlattı.

İşte detaylar.

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Ceza Mardin'den Geldi, Araç Ankara'da Çıktı

Ceza Mardin'den Geldi, Araç Ankara'da Çıktı

Bingöl'e ait Bolu plakalı araca, 21 Eylül'de Mardin'in Artuklu ilçesinde 'ehliyetsiz araç kullanmak' gerekçesiyle 40 bin TL idari para cezası yazıldı. Bingöl cezadan, kendisine gelen e-posta bildirimiyle haberdar oldu.

Ancak araç, ceza kesildiği gün Mardin'in yakınından bile geçmemişti. Otomobil, Ankara'da üniversite okuyan oğlunun kullanımındaydı ve o gün de Ankara'daydı.

Ceza Ders Saatinde Kesilmiş

Ceza Ders Saatinde Kesilmiş

Bingöl'ü en çok şaşırtan ayrıntı ise cezanın kesildiği saat oldu. Ceza, oğlunun üniversitedeki ilk gününe, hem de tam ders saatine denk geliyordu. Üstelik Bolu'da yaşayan 52 yaşındaki Bingöl, Mardin'e hayatı boyunca yalnızca bir kez gitmiş. Ceza karşısındaki şaşkınlığını ise şu sözlerle açıklıyor: 

'Cezayı görünce şaşırdım tabii. Mardin nere, Bolu nere? Ben bir kere Mardin'e gittim, o da otobüsle tur gezisine gittim.'

CİMER'e Yazdı, Adliyeye İtiraz Etti

CİMER'e Yazdı, Adliyeye İtiraz Etti

Bingöl, cezaya itiraz etmek için Bolu Adliyesi'ne dilekçe verdi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. Başvurusunda, cezanın kesildiği noktadaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının ve plaka tanıma kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Kayıtlar incelenene kadar ise Bingöl'ü başka bir dert bekliyor. İndirimli ödeme süresini kaçırmamak için cezayı şimdilik yatırmayı düşünen Bingöl, itirazı sonuçlanınca paranın iadesini isteyecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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