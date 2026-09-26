Bolu'daki Vatandaşa Mardin'den 40 Bin TL Trafik Cezası: "Mardin Nere, Bolu Nere?"
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Bolu'da yaşayan 52 yaşındaki Mustafa Bingöl, e-postasına gelen bildirimi açtığında gözlerine inanamadı. Aracına, yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Mardin'de 'Ehliyetsiz araç kullanmak' gerekçesiyle 40 bin TL ceza kesilmişti! Üstelik araç o gün Mardin'de değil, Ankara'da üniversite okuyan oğlundaydı. Cezaya itiraz eden Bingöl, yaşadıklarını 'Mardin nere, Bolu nere?' diyerek anlattı.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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