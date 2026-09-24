İstanbul Boğazı'nda Yunus Sürprizi: Kıyı Emniyeti Gemisine Eşlik Ettiler!

24 Eylül sabahı Beşiktaş'ın Arnavutköy açıklarında görülen yunus sürüsü, Boğaz'da ilerleyen Kıyı Emniyeti gemisinin önünde yüzmeye başladı. Bir süre geminin rotasına eşlik eden yunuslar, zaman zaman sudan tamamen sıçrayarak ilerledi.

Sürünün hareketlerini kıyıdan izleyenler de cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Yunuslar daha sonra Anadolu Yakası kıyılarına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Peki Yunuslar Boğaz'a Neden Geliyor?

Boğaz ve çevresinde afalina, tırtak ve mutur olmak üzere üç deniz memelisi türü görülüyor. Yaklaşık 40 bireyden oluşan yerleşik afalina grubunun yanı sıra, özellikle ilkbahar ve sonbaharda balık göçleriyle birlikte bölgeye gelen yunuslar da görülüyor. Bu dönemlerde sayıları 200'e kadar çıkabiliyor.

Türkiye'de deniz memelilerinin avlanması ise 1983'ten beri yasak. TÜDAV ve İstanbul Üniversitesi ekipleri, Boğaz ve çevresindeki yunusları yaklaşık 30 yıldır foto-kimliklendirme ve akustik izleme yöntemleriyle takip ediyor. Tırtak ise Akdeniz'de 2003'ten bu yana IUCN kriterlerine göre “Nesli Tehlike Altında” kategorisinde yer alıyor.