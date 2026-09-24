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İstanbul Boğazı'nda Yunus Sürprizi: Kıyı Emniyeti Gemisine Eşlik Ettiler!

İstanbul Boğazı'nda Yunus Sürprizi: Kıyı Emniyeti Gemisine Eşlik Ettiler!

İstanbul Boğazı Sahil Güvenlik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 14:50
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İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde ortaya çıkan yunus sürüsü, Kıyı Emniyeti gemisinin önünde bir süre ilerledi. Sudan peş peşe sıçrayan yunusların Boğaz'daki yolculuğu, kameralara renkli görüntüler olarak yansıdı. 

İşte detaylar. 

Kaynak

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Yunuslar Boğaz'da Böyle Görüntülendi 👇

Kıyı Emniyeti Gemisinin Önünde Sıçraya Sıçraya İlerlediler

Kıyı Emniyeti Gemisinin Önünde Sıçraya Sıçraya İlerlediler

24 Eylül sabahı Beşiktaş'ın Arnavutköy açıklarında görülen yunus sürüsü, Boğaz'da ilerleyen Kıyı Emniyeti gemisinin önünde yüzmeye başladı. Bir süre geminin rotasına eşlik eden yunuslar, zaman zaman sudan tamamen sıçrayarak ilerledi.

Sürünün hareketlerini kıyıdan izleyenler de cep telefonlarıyla bu anları kaydetti. Yunuslar daha sonra Anadolu Yakası kıyılarına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Peki Yunuslar Boğaz'a Neden Geliyor? 

Boğaz ve çevresinde afalina, tırtak ve mutur olmak üzere üç deniz memelisi türü görülüyor. Yaklaşık 40 bireyden oluşan yerleşik afalina grubunun yanı sıra, özellikle ilkbahar ve sonbaharda balık göçleriyle birlikte bölgeye gelen yunuslar da görülüyor. Bu dönemlerde sayıları 200'e kadar çıkabiliyor.

Türkiye'de deniz memelilerinin avlanması ise 1983'ten beri yasak. TÜDAV ve İstanbul Üniversitesi ekipleri, Boğaz ve çevresindeki yunusları yaklaşık 30 yıldır foto-kimliklendirme ve akustik izleme yöntemleriyle takip ediyor. Tırtak ise Akdeniz'de 2003'ten bu yana IUCN kriterlerine göre “Nesli Tehlike Altında” kategorisinde yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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