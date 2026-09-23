Fenomen "Yakışıklı Mısırcı"yı Lise Arkadaşı İfşa Etti: Eski Hali Ortaya Çıktı!
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Son günlerde sosyal medyayı açıp da 'Yakışıklı Mısırcı'ya denk gelmeyen pek kalmadı! Bir anda viral olan görüntüleriyle fenomen haline gelen genç, kısa sürede sosyal medyanın yeni gözdesine dönüştü. Hakkında yapılan paylaşımların ardı arkası kesilmezken bu kez devreye yıllar öncesinden tanıyan biri girdi. Lise arkadaşı, 'Yakışıklı Mısırcı'nın gençlik yıllarından fotoğraflarını paylaşarak eski defterleri açtı.
Buyrun, son günlerin fenomen isminin yıllar önce nasıl göründüğüne beraber bakalım!
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Karaköy'de mısır ve kestane satarken bir anda sosyal medyanın yeni gözdesine dönüşen "Yakışıklı Mısırcı"yı artık tanımayan kalmamıştır!
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Fakat iş birkaç viral videoyla da kalmadı. "Yakışıklı Mısırcı"yı görmek için Karaköy'e gidenler, fotoğraf sırasına girenler derken Alper Temel'in ünü Türkiye sınırlarını aştı!
Nitekim beklenen oldu! Bu kez "Yakışıklı Mısırcı"nın lise arkadaşı ortaya çıktı ve eski defterleri açtı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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