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Fenomen "Yakışıklı Mısırcı"yı Lise Arkadaşı İfşa Etti: Eski Hali Ortaya Çıktı!

Fenomen "Yakışıklı Mısırcı"yı Lise Arkadaşı İfşa Etti: Eski Hali Ortaya Çıktı!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2026 - 18:17
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Son günlerde sosyal medyayı açıp da 'Yakışıklı Mısırcı'ya denk gelmeyen pek kalmadı! Bir anda viral olan görüntüleriyle fenomen haline gelen genç, kısa sürede sosyal medyanın yeni gözdesine dönüştü. Hakkında yapılan paylaşımların ardı arkası kesilmezken bu kez devreye yıllar öncesinden tanıyan biri girdi. Lise arkadaşı, 'Yakışıklı Mısırcı'nın gençlik yıllarından fotoğraflarını paylaşarak eski defterleri açtı. 

Buyrun, son günlerin fenomen isminin yıllar önce nasıl göründüğüne beraber bakalım!

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Karaköy'de mısır ve kestane satarken bir anda sosyal medyanın yeni gözdesine dönüşen "Yakışıklı Mısırcı"yı artık tanımayan kalmamıştır!

Karaköy'de mısır ve kestane satarken bir anda sosyal medyanın yeni gözdesine dönüşen "Yakışıklı Mısırcı"yı artık tanımayan kalmamıştır!

Gerçek adı Alper Temel. 25 yaşındaki Temel, Karaköy İskelesi çevresinde kardeşiyle birlikte mısır ve kestane satıyor. Üstelik öyle sosyal medyada ünlenince tezgah açanlardan da değil. Yaklaşık 7 yıldır baba mesleğini sürdürüyor. Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında işi öğrenen Temel, liseyi bitirip askerliğini yaptıktan sonra yeniden tezgahın başına dönmüş.

Asıl olay ise kendisinin hiç beklemediği bir anda başladı. Karaköy'deki tezgahında çalışırken turistlerin çektiği videolar sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Temel'in anlattığına göre bu ilgi aslında yaklaşık iki yıldır vardı fakat birkaç ay önce bir Rus influencer'ın kendisini videoya çekmesiyle işler iyice çığırından çıktı.

Video yayıldıkça başka ülkelere ulaştı, İstanbul'a gelen turistler Temel'i tanımaya başladı ve gerisi zaten malum... Alper Temel artık sosyal medyada adıyla değil, hepimizin ezberlediği o lakapla anılıyordu:

'Yakışıklı Mısırcı!'

Fakat iş birkaç viral videoyla da kalmadı. "Yakışıklı Mısırcı"yı görmek için Karaköy'e gidenler, fotoğraf sırasına girenler derken Alper Temel'in ünü Türkiye sınırlarını aştı!

Fakat iş birkaç viral videoyla da kalmadı. "Yakışıklı Mısırcı"yı görmek için Karaköy'e gidenler, fotoğraf sırasına girenler derken Alper Temel'in ünü Türkiye sınırlarını aştı!

Bir mısır tezgahının önünde fotoğraf kuyruğu oluşacağını söyleseler bundan birkaç yıl önce pek inanmazdık herhalde. Ama Alper Temel'in başına tam olarak bu geldi. Özellikle yabancı turistlerin ilgisi öyle arttı ki Rusya'dan İspanya'ya, Romanya'dan farklı ülkelere kadar videoları yayılmaya başladı. Karaköy'deki tezgahı da mısır ve kestane almaktan çok Temel'i görmeye ve onunla fotoğraf çektirmeye gelenlerin uğrak noktalarından birine dönüştü.

Hatta bu ilginin ne boyuta ulaştığını gösteren epey enteresan örnekler de yaşandı. Yakışıklı Mısırcı'yı görmek için 3 bin 800 kilometre yol gelen bir kadın, Karaköy'e vardığında Temel'in Fransa'daki bir fuarda olduğunu öğrenince yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaşmıştı. Temel de o dönem Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla Fransa'daki fuara mısır tezgahıyla katılmıştı.

Fransa'yla da kalmadı; geçtiğimiz haftalarda bu kez Çin'e gitti. Chengdu'daki bir fuara davet edilen Temel'in ünü böylece Karaköy'deki küçücük tezgahından Çin'e kadar ulaşmış oldu. Bir yandan TikTok canlı yayınları, bir yandan peşinden gelen turistler, bir yandan yurt dışı davetleri...

Kısacası birkaç ay önce Karaköy'de işinin başında olan Alper Temel'in hayatı epey hızlı değişti. Tabii bir insan bu kadar konuşulunca geçmişinin kurcalanmaması da pek mümkün değil!

Nitekim beklenen oldu! Bu kez "Yakışıklı Mısırcı"nın lise arkadaşı ortaya çıktı ve eski defterleri açtı.

Nitekim beklenen oldu! Bu kez "Yakışıklı Mısırcı"nın lise arkadaşı ortaya çıktı ve eski defterleri açtı.

Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerde Alper Temel'in lise yıllarındaki hali ortaya çıktı. Temel'i yıllar öncesinden tanıyan lise arkadaşı, beraber çekildikleri eski fotoğrafları paylaşınca biz de sosyal medyanın son fenomeninin şöhretten çok önceki halini görmüş olduk.

Bugün Karaköy'deki tezgahının önünde turistlerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği Temel'in, bundan yıllar önce arkadaşlarıyla çekilmiş sıradan lise fotoğraflarına bakmak insanı bir miktar gülümsetiyor. Üstelik Alper Temel daha önce de liseyi bitirdikten sonra askere gittiğini, ardından kardeşiyle beraber baba mesleğine devam ettiğini anlatmıştı. Yani şimdi ortaya çıkan fotoğraflar, 'Yakışıklı Mısırcı' olmadan çok önceki dönemine kadar götürüyor bizi.

Bir turistin çektiği videodan milyonlarca kişinin tanıdığı bir fenomene, Karaköy'den Fransa'ya, oradan Çin'e... Şimdi bir de lise fotoğrafları çıktı ortaya.

Peki sizce Alper Temel çok değişmiş mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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