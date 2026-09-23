Fenomen "Yakışıklı Mısırcı"yı Lise Arkadaşı İfşa Etti: Eski Hali Ortaya Çıktı!

Bir mısır tezgahının önünde fotoğraf kuyruğu oluşacağını söyleseler bundan birkaç yıl önce pek inanmazdık herhalde. Ama Alper Temel'in başına tam olarak bu geldi. Özellikle yabancı turistlerin ilgisi öyle arttı ki Rusya'dan İspanya'ya, Romanya'dan farklı ülkelere kadar videoları yayılmaya başladı. Karaköy'deki tezgahı da mısır ve kestane almaktan çok Temel'i görmeye ve onunla fotoğraf çektirmeye gelenlerin uğrak noktalarından birine dönüştü.

Hatta bu ilginin ne boyuta ulaştığını gösteren epey enteresan örnekler de yaşandı. Yakışıklı Mısırcı'yı görmek için 3 bin 800 kilometre yol gelen bir kadın, Karaköy'e vardığında Temel'in Fransa'daki bir fuarda olduğunu öğrenince yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaşmıştı. Temel de o dönem Türkiye'nin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla Fransa'daki fuara mısır tezgahıyla katılmıştı.

Fransa'yla da kalmadı; geçtiğimiz haftalarda bu kez Çin'e gitti. Chengdu'daki bir fuara davet edilen Temel'in ünü böylece Karaköy'deki küçücük tezgahından Çin'e kadar ulaşmış oldu. Bir yandan TikTok canlı yayınları, bir yandan peşinden gelen turistler, bir yandan yurt dışı davetleri...

Kısacası birkaç ay önce Karaköy'de işinin başında olan Alper Temel'in hayatı epey hızlı değişti. Tabii bir insan bu kadar konuşulunca geçmişinin kurcalanmaması da pek mümkün değil!