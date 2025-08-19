İzlerken Hayallere Dalıp Aşık Olmak İsteyeceğiniz 15 Romantik Dizi!
Aşk itirafları, bakışmalar ve çiçekler... İzledikçe hayalle dalıyor, bize yapılmış gibi tepkiler veriyoruz. Yanaklarımız kızarıyor, hiç heyecanlanmadığımız kadar heyecanlanıyoruz. İşte bu hissi özleyenlere en güzel hediye: en romantik, aşk dolu 15 dizi! İzlerken aşık hissetmek garantili. Bakalım, senin favorin hangisi olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Too Much (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. XO, Kitty (2025)
3. Outlander: Blood of My Blood (2025)
4. Nobody Wants This (2024)
5. Mix Tape (2025)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Heavenly Ever After (2025)
7. Serendipity's Embrace (2024)
8. The Lovers (2024)
9. One Day (2024)
10. The Decameron (2024)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. My Life With the Walter Boys (2025)
12. The Summer I Turned Pretty (2025)
13. Love You to Death (2025)
14. The First Frost (2025)
15. Queen of Tears (2024)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Love and anarchy yi ben çok sevmiştim. Hem eğlenceli hem değişik bir hikayesi var.
Outlander da 1743 e gidiyor. Tarih yanlış. Güzel dizidir ;)