İzlerken Hayallere Dalıp Aşık Olmak İsteyeceğiniz 15 Romantik Dizi!

Joanne, kendine has tavırları olan bir podcast sunucusu; Noah ise hiç beklenmedik şekilde “cool” bir rahip. İkisi karşılaştığında aslında birbirlerinin tam zıttı gibi görünüyorlar ama işte aşk tam da böyle yerlerde patlıyor. Joanne’in hayatı biraz dağınık, Noah’ın ise inançları ve sınırları var. Bu ikilinin arasındaki diyaloglar hem çok komik hem de “bu ikisi olmayacak gibi ama tam da olacak” dedirten türden. Dizi aşkı, inancı, seçimleri ve kalbin nerede duracağını sorgulatan sahnelerle dolu. İzlerken hem kahkaha atıyorsun hem de bir yandan “Ya gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar” diyorsun.