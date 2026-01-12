Bu Video 140 Yıl Sürüyor! YouTube’daki İlginç Video Kafaları Karıştırdı

Ancak platformda zaman zaman bu sınırları fazlasıyla zorlayan içerikler de karşımıza çıkıyor. Saatler süren vlog’lar, uzun soluklu video denemeleri, arka planda çalması için hazırlanan müzik listeleri ya da yapay zeka destekli uyku videoları artık kimseyi şaşırtmıyor.

Fakat kısa süre önce yüklenen bir video, uzunluk konusunda tüm bu örnekleri geride bırakmayı başardı.

Dexerto’nun aktardığına göre, ‘shinywr’ adlı bir kanal tarafından paylaşılan ve yalnızca bir soru işareti ile adlandırılan video, teorik olarak yaklaşık 140 yıl sürüyor. Evet, yanlış duymadınız!