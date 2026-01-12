onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Video 140 Yıl Sürüyor! YouTube’daki İlginç Video Kafaları Karıştırdı

Bu Video 140 Yıl Sürüyor! YouTube’daki İlginç Video Kafaları Karıştırdı

Youtube
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 18:44

YouTube’da her gün milyonlarca video yüklenirken, bazı içerikler alışılmış formatların çok dışına çıkarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekiyor. Son günlerde platformda paylaşılan ve süresi tam 140 yıl olarak görünen bir video, hem teknik sınırlar hem de içeriğin amacı açısından soru işaretleri yarattı. Görünürde hiçbir görüntü barındırmayan bu sıra dışı paylaşım, YouTube’un video sürelerine dair bilinen kurallarını yeniden tartışmaya açarken, kullanıcılar arasında da merak ve şaşkınlıkla karşılandı.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube’da genellikle birkaç dakika ile yarım saat arasında değişen videolara alışığız.

YouTube’da genellikle birkaç dakika ile yarım saat arasında değişen videolara alışığız.

Ancak platformda zaman zaman bu sınırları fazlasıyla zorlayan içerikler de karşımıza çıkıyor. Saatler süren vlog’lar, uzun soluklu video denemeleri, arka planda çalması için hazırlanan müzik listeleri ya da yapay zeka destekli uyku videoları artık kimseyi şaşırtmıyor.

Fakat kısa süre önce yüklenen bir video, uzunluk konusunda tüm bu örnekleri geride bırakmayı başardı.

Dexerto’nun aktardığına göre, ‘shinywr’ adlı bir kanal tarafından paylaşılan ve yalnızca bir soru işareti ile adlandırılan video, teorik olarak yaklaşık 140 yıl sürüyor. Evet, yanlış duymadınız!

Videonun süresi YouTube kanal sayfasında “1.234.567:30:00” olarak görünüyor.

Videonun süresi YouTube kanal sayfasında “1.234.567:30:00” olarak görünüyor.

Bu da yaklaşık 141 yıla denk geliyor. Üstelik sürenin artan bir formatta gösterilmesi, bunun YouTube’un görüntüleyebildiği maksimum değer olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor.

Videoya tıklandığında ise durum biraz daha ilginçleşiyor. İzlenebilir kısım yalnızca 12 saat 34 dakika 56 saniye ile sınırlı. Bu noktaya gelindiğinde video otomatik olarak sona eriyor. İçerikte ise hiçbir görüntü yok, ekran tamamen boş.

Nasıl başarabildi?

Nasıl başarabildi?

Bilindiği üzere YouTube’da tek bir video için teknik üst sınır 12 saat ve 128 GB dosya boyutu. Bu nedenle, içeriği boş olsa bile 140 yıl sürecek bir videonun bu sınırları nasıl aştığı büyük bir soru işareti.

İşin ilginç yanı, bu video kanalın tek uç örneği değil. ‘shinywr’ hesabında ayrıca 294 saatlik başka bir video ve bir Shortolmasına rağmen 150 saat süren başka bir içerik de yer alıyor.

YouTube’un teknik sınırlarının nasıl bu kadar esnetilebildiği hala netlik kazanmış değil. Ancak görünen o ki bu video, platform tarihinin en tuhaf ve en kafa karıştırıcı içeriklerinden biri olarak uzun süre konuşulmaya devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın