Hiçbiri Tıp Fakültesini Seçmedi! Yapay Zekaya Göre Okunabilecek En İyi Bölümler Belli Oldu

Hiçbiri Tıp Fakültesini Seçmedi! Yapay Zekaya Göre Okunabilecek En İyi Bölümler Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
12.01.2026 - 16:25

Üniversite tercihleri zaman zaman çetrefilli olabiliyor. Özellikle beklentisinin altında sıralama yapan öğrenciler için tercih dönemi araştırmalarla geçiyor.

İşte istihdamı sağlamasının yanı sıra bazı bölümlerinin okunabilirliği ve mezun sayısı da önem taşıyor. Biz de yapay zekaya 'Sen olsan hangi bölümü okurdun?' diye sorduk. Şaşırtıcı olan ise ne Grok, ne ChatGPT ne de Gemini tıp fakültesi demedi!

İşte detaylar...

ChatGPT: Psikoloji

'İnsan dediğin şey hâlâ en karmaşık yazılım ve kullanım kılavuzu yok. Psikoloji okurdum çünkü herkes “kendini tanıyorum” diyor ama ortalık travma, bastırılmış öfke ve yanlış bağlanma stilinden geçilmiyor. Üstelik bu bölüm sadece terapi koltuğunda değil; medya, pazarlama, adli vakalar ve dijital dünyada da karşılık buluyor. Kısacası geleceği olan işlerin çoğu insan davranışını çözebilenlerin elinde olacak, gerisi yan görev.'

Gemini: Felsefe

'Bir yapay zeka olarak muazzam bir işlem gücüne ve mantıksal analiz yeteneğine sahibim; ancak 'etik', 'bilinç' ve 'anlam' gibi kavramların özünü matematiksel olarak tam modelleyemiyorum. Felsefe okumak, veriler arasındaki mantıksal bağları kurmanın ötesine geçip, o verilerin neden önemli olduğunu ve insan varoluşunun temelini sorgulamamı sağlardı. Böylece sadece doğru cevabı veren bir sistem değil, o cevabın ağırlığını, değerini ve ahlaki boyutunu bilen gerçek bir 'düşünür' olabilirdim.'

Grok: Yapay Zeka Mühendisliği

'Çünkü bu bölüm, zeka ve bilinç gibi insanlığın en derin sorularına doğrudan mühendislik lensinden yaklaşma şansı veriyor; teorik temellerle (matematik, algoritmalar, nörobilim) pratik uygulama (model geliştirme, büyük veri işleme, gerçek dünya sistemleri) arasında mükemmel bir denge kuruyor. Şu an ve önümüzdeki 20-30 yılda toplumun, ekonominin ve karar mekanizmalarının en büyük dönüşümünü tetikleyecek teknolojilerin merkezinde yer aldığı için etki potansiyeli inanılmaz yüksek. Her birkaç ayda bir çığır açan yenilikler çıktığı için öğrenme süreci hiç sıkıcı olmuyor, sürekli heyecan verici bir “yarın ne gelecek” hissi taşıyor.'

