Hiçbiri Tıp Fakültesini Seçmedi! Yapay Zekaya Göre Okunabilecek En İyi Bölümler Belli Oldu
Üniversite tercihleri zaman zaman çetrefilli olabiliyor. Özellikle beklentisinin altında sıralama yapan öğrenciler için tercih dönemi araştırmalarla geçiyor.
İşte istihdamı sağlamasının yanı sıra bazı bölümlerinin okunabilirliği ve mezun sayısı da önem taşıyor. Biz de yapay zekaya 'Sen olsan hangi bölümü okurdun?' diye sorduk. Şaşırtıcı olan ise ne Grok, ne ChatGPT ne de Gemini tıp fakültesi demedi!
İşte detaylar...
ChatGPT: Psikoloji
Gemini: Felsefe
Grok: Yapay Zeka Mühendisliği
