Mersin'de Kavurma Yapılan Yarış Atı 'Smart Latch'ın Yarış Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mersin'de Kavurma Yapılan Yarış Atı 'Smart Latch'ın Yarış Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.03.2026 - 15:25

Mersin’de aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çiple patlayan olayda, şimdi de kesilen atın geçmişine ait görüntüler gündeme geldi. Yapılan incelemelerde kavurma yapılan hayvanın, 'Smart Latch' isimli 4 yaşındaki İngiliz yarış atı olduğu belirlenmişti. Olayın ardından Smart Latch’ın yarış pistlerinden görüntüleri ortaya çıktı.

Yetkililerin yaptığı incelemelerde kavurma yapılan hayvanın 'Smart Latch' olduğu netleşmişti.

Yetkililerin yaptığı incelemelerde kavurma yapılan hayvanın 'Smart Latch' olduğu netleşmişti.

4 yaşındaki İngiliz yarış atının kariyerinde 3 birinciliği bulunduğu, toplamda 1 milyon 125 bin TL kazanç elde ettiği öğrenildi. Son olarak 14 Ekim 2025 tarihinde koştuğu yarışta bacağında kemik kırığı oluşan Smart Latch, şimdi ise eski yarış görüntüleriyle gündeme geldi.

Mersin’de aşevinde dağıtılan kavurmanın içinden çıkan dijital çiple patlayan skandal, görüntülerin yayılmasıyla daha da büyük yankı uyandırdı. Pistte koştuğu anların yeniden ortaya çıkması, olayın kamuoyundaki etkisini artırdı.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
