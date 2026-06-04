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1.5 Milyon Takipçili Fenomen Köpek Et Restoranına Satılmış

1.5 Milyon Takipçili Fenomen Köpek Et Restoranına Satılmış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.06.2026 - 23:52
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Çin’in Henan eyaletinde yaşayan ve sosyal medyada 1.5 milyondan fazla takipçisi bulunan fenomen köpek kaybolmasıyla ilgili akıllara durgunluk veren gerçek ortaya çıktı. “Chutou” isimli köpeğin çalınarak 27 dolar karşılığı et restoranına satıldığı öğrenildi.

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1.5 milyon takipçili fenomen köpeğin trajik sonu ortaya çıktı.

1.5 milyon takipçili fenomen köpeğin trajik sonu ortaya çıktı.

Çin’in Henan eyaletine bağlı Ningling kentinde fenomen köpeğin trajik sonu ortaya çıktı. Sosyal medyada 1.5 milyonu aşkın takipçisi bulunan ‘Chutou’ isimli fenomen köpeğin kaybolmasının perde arkası aralandı. 

South China Morning Post'ta yer alan habere göre Border Collie cinsi köpek seyahat fenomeni Guo tarafından büyütüldü.  Guo, köpeğiyle karlı dağlardan çöllere kadar dünyanın dört bir yanını gezdi. 

Bu sayede 1.5 milyon takipçiye sahip olan köpek, çalındı. 11 Mayıs’ta iki kişi tarafından çalınan köpek ülkede gündem oldu.

Fenomen köpek et restoranına satılmış.

Fenomen köpek et restoranına satılmış.

Köpeğin 27 ABD doları karşılığında köpek eti restoranına satıldığı ortaya çıktı. Köpeğin sahibi Guo, Chutou’nun satıldığı restorana giderek kasapla konuştu. Kasap, köpeğin yenildiğini söyleyerek “Tüyleri çoktan çöpe atıldı” dedi.

Sichuan Weixu Hukuk Bürosu'nda avukatlık yapan Du Wei, anakara medyasına verdiği demeçte, hırsızlık davalarının ancak çalınan malın değerinin 2 bin yuandan fazla olması durumunda cezai olarak takip edilebileceğini söyledi.

Chutou'nun değerinin tespit edilmesi halinde, şüpheli üç yıla kadar hapis cezası gerektiren hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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