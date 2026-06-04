1.5 Milyon Takipçili Fenomen Köpek Et Restoranına Satılmış

Çin’in Henan eyaletine bağlı Ningling kentinde fenomen köpeğin trajik sonu ortaya çıktı. Sosyal medyada 1.5 milyonu aşkın takipçisi bulunan ‘Chutou’ isimli fenomen köpeğin kaybolmasının perde arkası aralandı.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre Border Collie cinsi köpek seyahat fenomeni Guo tarafından büyütüldü. Guo, köpeğiyle karlı dağlardan çöllere kadar dünyanın dört bir yanını gezdi.

Bu sayede 1.5 milyon takipçiye sahip olan köpek, çalındı. 11 Mayıs’ta iki kişi tarafından çalınan köpek ülkede gündem oldu.