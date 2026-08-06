Türk Hava Kuvvetleri'nin İlk Kadın Generalinin Dedesinin Çanakkale Gazisi Olduğu Ortaya Çıktı
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Yüksek Askeri Şura kararlarıyla tuğgeneralliğe yükselen Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın generali unvanını almıştı. Karapınar’ın (evlilik öncesi soyadı İyidilli) ailesindeki askeri geçmiş de ortaya çıktı. Karapınar’ın dedesinin Çanakkale, büyük amcasının da Kore Gazisi olduğu bilgilerine ulaşıldı.
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Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası seçilmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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