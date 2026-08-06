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Türk Hava Kuvvetleri'nin İlk Kadın Generalinin Dedesinin Çanakkale Gazisi Olduğu Ortaya Çıktı

Türk Hava Kuvvetleri'nin İlk Kadın Generalinin Dedesinin Çanakkale Gazisi Olduğu Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.08.2026 - 12:10
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Yüksek Askeri Şura kararlarıyla tuğgeneralliğe yükselen Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın generali unvanını almıştı. Karapınar’ın (evlilik öncesi soyadı İyidilli) ailesindeki askeri geçmiş de ortaya çıktı. Karapınar’ın dedesinin Çanakkale, büyük amcasının da Kore Gazisi olduğu bilgilerine ulaşıldı.

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Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası seçilmişti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası seçilmişti.

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Şaban Köyü nüfusuna kayıtlı olan Özlem Karapınar’ın dedesi Molla Halil İyidilli, 1915 Çanakkale Savaşları’nda görev yapmış bir gazidir. Kendi anlatımına göre, 800 kişilik bir piyade alayında siperlerde savaşırken 12 yerinden yaralanmış, alayından sadece sekiz kişi hayatta kalabilmiştir. Mucizevi şekilde kurtulan Molla Halil, yıllar sonra bu anılarını aktarmış ve ailesinin hafızasında unutulmaz bir yer edinmiştir.

Üç nesildir görevdeler

Üç nesildir görevdeler

İyidilli ailesinin askeri geçmişi ise Çanakkale ile sınırlı değil. Özlem Karapınar'ın büyük amcası Ethem İyidilli'nin de Kore Savaşı gazisi olduğu öğrenildi. 

1977 doğumlu Özlem Karapınar, Hava Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra pilot olarak Türk Hava Kuvvetleri’nde uzun yıllar görev yaptı. 2026 YAŞ kararlarıyla albaylıktan tuğgeneralliğe yükseldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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