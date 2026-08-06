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"Kendimi Klonladım" Dedi: Bryan Johnson Gerçekte Ne Yaptı?

"Kendimi Klonladım" Dedi: Bryan Johnson Gerçekte Ne Yaptı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 12:13 Son Güncelleme: 06.08.2026 - 12:35
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Yaşlanmayı durdurmak için milyonlarca dolar harcayan 48 yaşındaki biyohacker Bryan Johnson, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Az önce kendimi klonladım... Yeni doğmuş bir bebek olarak.' ifadeleriyle gündeme oturdu. Organ yetiştirmekten genç hücre tedavilerine kadar uzanan planını paylaşan Johnson'ın açıklamaları sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Peki ABD'li teknoloji girişimcisi Bryan Johnson gerçekten kendini klonladı mı? 

İşte detaylar. 

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"Baby Bryan" Projesi Sahnede

"Baby Bryan" Projesi Sahnede

Bryan Johnson, X hesabından yaptığı sarsıcı paylaşımda laboratuvarda oluşturduğu bu özel hücre hattını 'Baby Bryan' (Bebek Bryan) olarak tanıttı. Kendi kanından alınan hücrelerin yeniden programlanmasıyla elde edilen bu yapıyı 'Az önce kendimi klonladım... Yeni doğmuş bir bebek olarak.' sözleriyle duyuran Johnson, hedeflerini de netleştirdi.

Ünlü biyohacker, bu hücrelerin gelecekte yeni tedavilerin test edilmesi, kişiye özel organ geliştirilmesi ve yaşlanmaya karşı hücresel onarım için kullanılacağını öne sürerek ekledi: 

'Bugün kulağa çılgınca gelebilir ama bunun tıbbın geleceğinin önemli bir parçası olacağına inanıyorum.'

Peki Gerçekten Kendini Klonladı mı? 

Johnson'ın 'kendimi klonladım' sözleri sosyal medyada fırtınalar koparsa da, işin bilimsel gerçekliği oldukça farklı. Uzmanlara göre ortada bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir insan klonu yok.

Johnson'ın yaptığı şey aslında; kendi hücrelerini laboratuvar ortamında genetik olarak yeniden programlayarak indüklenmiş pluripotent kök hücre (iPSC) elde etmekten ibaret. Bilim dünyasında yıllardır hastalık araştırmaları ve rejeneratif (yenileyici) tıp çalışmalarında kullanılan bu yöntem, kök hücrelerin vücuttaki farklı hücre tiplerine dönüşmesini sağlıyor. Yani ortada nefes alan yeni bir insan ya da bir 'bebek' bulunmuyor.

Uzmanlardan Uyarı: "Bu İfade Yanıltıcı"

Uzmanlardan Uyarı: "Bu İfade Yanıltıcı"

Bilim dünyası ise Johnson'ın kullandığı iddialı dile karşı temkinli. New York Post'un aktardığına göre, Fox News Kıdemli Tıp Analisti Dr. Marc Siegel, Johnson'ın 'kendimi klonladım' ifadesinin bilimsel açıdan kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.

Dr. Siegel'e göre, mevcut teknolojiyle bir insanın bire bir klonunu üretmek zaten mümkün değil. Johnson'ın 'yeni doğmuş halim' diyerek tanıttığı yapı, yaşayan bir bebek ya da embriyo değil; tamamen laboratuvar ortamında geliştirilen kök hücrelerden oluşan mikroskobik bir hücre hattı. Uzmanlar, bu tarz abartılı söylemlerin kamuoyunda yanlış ve korkutucu bir algı yaratabileceği konusunda uyarıyor.

Bryan Johnson'ın Asıl Amacı Ne?

Tüm bu 'klon' tartışmalarının ötesinde, Johnson bu çalışmayı geleceğin kişiselleştirilmiş tıbbına yapılan dev bir yatırım olarak görüyor. Milyarder girişimcinin asıl planı oldukça net:

  • Laboratuvarda geliştirilen bu hücreler üzerinde yeni ve deneysel ilaçları test etmek.

  • İleride olası bir hastalık durumunda, organ reddi riski olmadan kendi dokularından yeni organlar geliştirmek.

  • Yaşlanmayı durduracak hücresel tedaviler üzerinde çalışmak.

Yani kısacası, Bryan Johnson'ın duyurduğu bu tartışmalı proje karanlık bir insan klonlama deneyi değil; kendi hücrelerinden elde edilen kök hücrelerle geleceği hedefleyen deneysel bir sağlık araştırması. 'Kendimi klonladım' ifadesi ise bilimsel bir gerçekten ziyade, tüm dünyanın dikkatini çekmek için ustaca kurgulanmış bir PR (Halkla İlişkiler) hamlesi olarak tarihe geçiyor.

İşte Bryan Johnson'ın o paylaşımı!

İşte Bryan Johnson'ın o paylaşımı!
twitter.com

'Kendimi yeni doğmuş bir bebek olarak klonladım...

Bu klonla yapabileceklerim:

+ kendi kan çocuğum olabilirim

+ terapileri klon üzerinde test edebilirim

+ nakil için organlar yetiştirebilirim

+ yeni tedaviler geliştirebilirim

+ genç hücreler enjekte edebilirim

Bu bebek-bryan şimdilik bir petri kabında yaşıyor.

Bu bazı insanlar için korkutucu olabilir… distopik bir gelecek. Ama başkaları için, sağlığın kaçınılmaz geleceği olarak görecekler.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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