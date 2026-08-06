"Kendimi Klonladım" Dedi: Bryan Johnson Gerçekte Ne Yaptı?

Bryan Johnson, X hesabından yaptığı sarsıcı paylaşımda laboratuvarda oluşturduğu bu özel hücre hattını 'Baby Bryan' (Bebek Bryan) olarak tanıttı. Kendi kanından alınan hücrelerin yeniden programlanmasıyla elde edilen bu yapıyı 'Az önce kendimi klonladım... Yeni doğmuş bir bebek olarak.' sözleriyle duyuran Johnson, hedeflerini de netleştirdi.

Ünlü biyohacker, bu hücrelerin gelecekte yeni tedavilerin test edilmesi, kişiye özel organ geliştirilmesi ve yaşlanmaya karşı hücresel onarım için kullanılacağını öne sürerek ekledi:

'Bugün kulağa çılgınca gelebilir ama bunun tıbbın geleceğinin önemli bir parçası olacağına inanıyorum.'

Peki Gerçekten Kendini Klonladı mı?

Johnson'ın 'kendimi klonladım' sözleri sosyal medyada fırtınalar koparsa da, işin bilimsel gerçekliği oldukça farklı. Uzmanlara göre ortada bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir insan klonu yok.

Johnson'ın yaptığı şey aslında; kendi hücrelerini laboratuvar ortamında genetik olarak yeniden programlayarak indüklenmiş pluripotent kök hücre (iPSC) elde etmekten ibaret. Bilim dünyasında yıllardır hastalık araştırmaları ve rejeneratif (yenileyici) tıp çalışmalarında kullanılan bu yöntem, kök hücrelerin vücuttaki farklı hücre tiplerine dönüşmesini sağlıyor. Yani ortada nefes alan yeni bir insan ya da bir 'bebek' bulunmuyor.