"Kendimi Klonladım" Dedi: Bryan Johnson Gerçekte Ne Yaptı?
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Yaşlanmayı durdurmak için milyonlarca dolar harcayan 48 yaşındaki biyohacker Bryan Johnson, X hesabından yaptığı paylaşımda 'Az önce kendimi klonladım... Yeni doğmuş bir bebek olarak.' ifadeleriyle gündeme oturdu. Organ yetiştirmekten genç hücre tedavilerine kadar uzanan planını paylaşan Johnson'ın açıklamaları sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Peki ABD'li teknoloji girişimcisi Bryan Johnson gerçekten kendini klonladı mı?
İşte detaylar.
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"Baby Bryan" Projesi Sahnede
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Uzmanlardan Uyarı: "Bu İfade Yanıltıcı"
İşte Bryan Johnson'ın o paylaşımı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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