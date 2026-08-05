Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi Meclis’e Sunuldu

Düzenlemenin uygulanabilmesi için PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı oluşumların fiilî varlığına son verdiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekecek. Tespiti doğrulayan Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından teklif kapsamındaki işlemler başlatılabilecek.

Teklif; örgüt kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma, örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar ve örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanı suçlarını kapsayacak.

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili işlemler ise 10 yıl ertelenebilecek. Aynı süreler, ilgili suçlardan verilen mahkûmiyet hükümlerinin infazında da uygulanacak.

Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar düzenlemenin dışında tutulacak. Erteleme süresinde terör suçlarından birinin işlenmesi hâlinde karar kaldırılacak. Sürenin yeni bir suç işlenmeden tamamlanması durumunda soruşturma veya kovuşturmalarda düşme kararı verilecek; ertelenen cezalar ise infaz edilmiş sayılacak.