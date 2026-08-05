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Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi Meclis’e Sunuldu

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi Meclis’e Sunuldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 19:45
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“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yaklaşık 360 milletvekilinin imzasını taşıyan 12 maddelik teklif, TBMM kayıtlarına göre Adalet Komisyonuna sevk edildi.

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Soruşturma, kovuşturma ve infazlar 5 veya 10 yıl ertelenebilecek

Soruşturma, kovuşturma ve infazlar 5 veya 10 yıl ertelenebilecek

Düzenlemenin uygulanabilmesi için PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı oluşumların fiilî varlığına son verdiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekecek. Tespiti doğrulayan Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından teklif kapsamındaki işlemler başlatılabilecek.

Teklif; örgüt kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma, örgütün faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar ve örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanı suçlarını kapsayacak.

Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili işlemler ise 10 yıl ertelenebilecek. Aynı süreler, ilgili suçlardan verilen mahkûmiyet hükümlerinin infazında da uygulanacak.

Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar düzenlemenin dışında tutulacak. Erteleme süresinde terör suçlarından birinin işlenmesi hâlinde karar kaldırılacak. Sürenin yeni bir suç işlenmeden tamamlanması durumunda soruşturma veya kovuşturmalarda düşme kararı verilecek; ertelenen cezalar ise infaz edilmiş sayılacak.

Uygulamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki Kurul takip edecek

Uygulamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki Kurul takip edecek

Teklif kapsamındaki faaliyetlerin takibi ve değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir Kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.

TBMM Başkanlığı bünyesinde ayrıca düzenleme kapsamındaki faaliyetleri takip etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere İzleme Komisyonu kurulacak. Kurul, yürüttüğü çalışmalar hakkında TBMM’yi düzenli olarak bilgilendirecek.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, ilgili MGK kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına veya Kurulun görevlendirdiği kurumlara yazılı bildirimde bulunması gerekecek. Örgüt mensuplarının beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, patlayıcı madde ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderisine buradan ulaşabilirsiniz:

'Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. 

Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, millî birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gerek kanun teklifinin tekemmül ettirilmesine gerekse sürecin başarıya ulaşmasına katkı veren başta Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi parti gruplarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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