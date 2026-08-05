Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun Teklifi Meclis’e Sunuldu
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Soruşturma, kovuşturma ve infazlar 5 veya 10 yıl ertelenebilecek
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Uygulamayı Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığındaki Kurul takip edecek
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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