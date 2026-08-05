En İyi Kedi Maması Markaları

KuzeyLife ve BonaCibo: Türkiye’nin Öne Çıkan Yerli Kedi Maması Markaları

KuzeyLife, Kuzey Pazarlama çatısı altında üretilen yerli bir marka. Kuzu etli ve pirinçli 15 kilogramlık yetişkin kedi maması en bilinen ürünü olup, özellikle çok kedili evler ve gönüllü besleyiciler için ekonomik bir çözüm sunuyor. Trendyol, Hepsiburada, PttAVM ve Pazarama gibi geniş bir kanalda bulunabiliyor, kedi ve köpek mamasını birlikte alabileceğiniz paket seçenekleri de mevcut. BonaCibo ise Çağatay Evcil Hayvan Mamaları A.Ş. tarafından İzmir’de üretiliyor; süper premium segmentte konumlanmasına rağmen erişilebilir fiyatıyla geniş bir kitleye ulaşmış durumda. Yavru, yetişkin, kısırlaştırılmış ve hamile-emziren kediler için ayrı formüller sunuyor.

Alternatif öneri: Aynı üretici çatısı altındaki Micho, Türkiye’nin en çok satan kedi maması unvanıyla günlük kullanımda güvenli bir tercih.

Reflex ve Dr. Sacchi: Uygun Fiyat ve Yerli Üretimle Öne Çıkan Seçenekler

Reflex, İstanbul merkezli bir firma tarafından premium segmentte üretiliyor. Ar-Ge yatırımlarına önem veren ve ihracat da yapan bir üretici olması, kalite tutarlılığı açısından güven veriyor. Dr. Sacchi ise 2009’da kurulmuş, tamamen yerli sermayeli bir marka; katkı maddesi içermeyen ve yüksek protein değerleri sunan premium mamalarıyla tanınıyor. Kilogram başına 250-350 TL bandındaki fiyatlandırmasıyla, premium kalite arayan ama ithal marka fiyatlarını yüksek bulanlar için dengeli bir orta yol oluşturuyor.

Alternatif öneri: Bursa merkezli Pro Choice, Advance Cat markasıyla aynı çatı altında, ekonomik-orta segmentte yaygın bulunabilirlik sunuyor.

Petzi ve Mystic: Türk Evcil Hayvan Sahiplerinin Güvendiği Yerli Markalar

Petzi Cat, premium segmentte konumlanan bir yerli marka. Tavuklu 15 kilogramlık yetişkin kedi maması en bilinen ürünü; büyük paket seçeneği çok kedili evler ve düzenli besleyiciler için birim maliyeti aşağı çekiyor. Ürünün Proline pouch yaş mama hediyeli paketlerle sunulması, kuru ve yaş mamayı bir arada denemek isteyenler için pratik bir avantaj sağlıyor. Mystic ise Manisa Salihli’deki Hermos Gıda tesislerinde üretiliyor; firma yıllık 120 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük mama üreticilerinden biri ve 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor, Türkiye’nin ilk tahılsız kuru mamasını üreten firma olma özelliğini de taşıyor.

Alternatif öneri: Markamama’nın tescilli kendi markası Obivan, yüzde yüz yerli üretim arantisiyle satılıyor.