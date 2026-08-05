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Bodrum’da 70 Bin TL Hesap Ödedikleri Mekandan “Rahmi Koç Geliyor, Çıkın” Denilerek Kovulan Aile Şikayetçi Oldu

Bodrum’da 70 Bin TL Hesap Ödedikleri Mekandan “Rahmi Koç Geliyor, Çıkın” Denilerek Kovulan Aile Şikayetçi Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.08.2026 - 09:20
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Bodrum'un popüler işletmelerinden birinde 70 bin lira hesap ödeyen 9 kişilik ailenin, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi gerekçe gösterilerek restorandan çıkarıldığı iddia edildi. Yaşadıkları muamele karşısında büyük şok yaşayan mağdur aile, soluğu jandarmada alarak işletme hakkında tutanak tutturdu.

Kaynak: Evren Abdullahoğlu / SABAH

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Bodrum turizmi, lüks bir otelde yaşanan ve duyanları şaşkına çeviren bir iddiayla çalkalanıyor.

Bodrum turizmi, lüks bir otelde yaşanan ve duyanları şaşkına çeviren bir iddiayla çalkalanıyor.

Tatillerini geçirmek üzere bölgede bulunan Serkan Keser ve sekiz yakını, önceki gün yemek için tercih ettikleri mekanda beklenmedik bir tavırla karşılaştı. İddiaya göre, mekana ünlü iş insanı Rahmi Koç'un giriş yapmasının hemen ardından otel yönetimi tarafından restoran servisinin aniden durdurulduğu açıklandı.

Sabah Gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; ailenin restoranda bulunduğu esnada gerçekleştiği öne sürülen olayda, görevlilerin Keser ailesine artık yemek hizmeti veremeyeceklerini belirterek mekandan ayrılmalarını istediği ifade edildi. Yıllardır aynı işletmenin sadık bir müşterisi olduğunu dile getiren Serkan Keser, kalabalık ailesiyle birlikte maruz kaldığı bu duruma sert tepki gösterdi. İşletmeye yaklaşık 70 bin Türk Lirası gibi yüklü bir ödeme yapmalarına rağmen apar topar dışarı davet edilmelerini kabul edilemez bulan Keser, hakkını aramak için yasal yollara başvurdu.

Gördükleri muamele karşısında büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşayan aile, olayın hemen ardından bölgedeki jandarma karakoluna gitti. Serkan Keser'in, yaşananları detaylı bir tutanakla kayıt altına aldırdığı ve otel yönetimi hakkında resmi makamlara şikayette bulunduğu öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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