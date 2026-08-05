Bodrum’da 70 Bin TL Hesap Ödedikleri Mekandan “Rahmi Koç Geliyor, Çıkın” Denilerek Kovulan Aile Şikayetçi Oldu
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Bodrum'un popüler işletmelerinden birinde 70 bin lira hesap ödeyen 9 kişilik ailenin, iş insanı Rahmi Koç'un otele gelmesi gerekçe gösterilerek restorandan çıkarıldığı iddia edildi. Yaşadıkları muamele karşısında büyük şok yaşayan mağdur aile, soluğu jandarmada alarak işletme hakkında tutanak tutturdu.
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Bodrum turizmi, lüks bir otelde yaşanan ve duyanları şaşkına çeviren bir iddiayla çalkalanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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