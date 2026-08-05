Bodrum’da 70 Bin TL Hesap Ödedikleri Mekandan “Rahmi Koç Geliyor, Çıkın” Denilerek Kovulan Aile Şikayetçi Oldu

Tatillerini geçirmek üzere bölgede bulunan Serkan Keser ve sekiz yakını, önceki gün yemek için tercih ettikleri mekanda beklenmedik bir tavırla karşılaştı. İddiaya göre, mekana ünlü iş insanı Rahmi Koç'un giriş yapmasının hemen ardından otel yönetimi tarafından restoran servisinin aniden durdurulduğu açıklandı.

Sabah Gazetesinden Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; ailenin restoranda bulunduğu esnada gerçekleştiği öne sürülen olayda, görevlilerin Keser ailesine artık yemek hizmeti veremeyeceklerini belirterek mekandan ayrılmalarını istediği ifade edildi. Yıllardır aynı işletmenin sadık bir müşterisi olduğunu dile getiren Serkan Keser, kalabalık ailesiyle birlikte maruz kaldığı bu duruma sert tepki gösterdi. İşletmeye yaklaşık 70 bin Türk Lirası gibi yüklü bir ödeme yapmalarına rağmen apar topar dışarı davet edilmelerini kabul edilemez bulan Keser, hakkını aramak için yasal yollara başvurdu.

Gördükleri muamele karşısında büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşayan aile, olayın hemen ardından bölgedeki jandarma karakoluna gitti. Serkan Keser'in, yaşananları detaylı bir tutanakla kayıt altına aldırdığı ve otel yönetimi hakkında resmi makamlara şikayette bulunduğu öğrenildi.