WhatsApp Çöktü mü? Dünya Genelinde WhatsApp Krizi Çıktı, Milyonlarca Hesap Kapandı
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dün yaşanan teknik bir arıza, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının hesabının 24 saatliğine askıya alınmasına yol açtı. Meta yetkilileri sorunun yapay zeka tabanlı güvenlik sistemlerindeki bir hatadan kaynaklandığını belirterek kilitlenen hesapların açılması için düzeltme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
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Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, 3 Ağustos itibarıyla uygulamaya giriş yapmak istediklerinde büyük bir şokla karşılaştı.
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Milyonlarca kişiyi endişelendiren bu krizin ardından WhatsApp'ın çatı şirketi Meta cephesinden beklenen açıklama gecikmedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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