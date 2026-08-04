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WhatsApp Çöktü mü? Dünya Genelinde WhatsApp Krizi Çıktı, Milyonlarca Hesap Kapandı

WhatsApp Çöktü mü? Dünya Genelinde WhatsApp Krizi Çıktı, Milyonlarca Hesap Kapandı

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.08.2026 - 07:27
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dün yaşanan teknik bir arıza, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının hesabının 24 saatliğine askıya alınmasına yol açtı. Meta yetkilileri sorunun yapay zeka tabanlı güvenlik sistemlerindeki bir hatadan kaynaklandığını belirterek kilitlenen hesapların açılması için düzeltme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

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Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, 3 Ağustos itibarıyla uygulamaya giriş yapmak istediklerinde büyük bir şokla karşılaştı.

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca WhatsApp kullanıcısı, 3 Ağustos itibarıyla uygulamaya giriş yapmak istediklerinde büyük bir şokla karşılaştı.

Herhangi bir kural ihlali yapmadıkları halde aniden sistem dışına atılan kullanıcılara, profillerinin inceleme altına alındığı ve bu sürecin bir gün kadar sürebileceği bildirildi. Uygulama ekranında beliren uyarı mesajında, hesap ve cihaz aktivitelerinin hizmet şartlarına uyumunun denetlendiği yazıyordu. Fakat kısa süre sonra bu devasa engelleme dalgasının, kullanıcıların bir hatasından değil, doğrudan platformun kendi güvenlik altyapısındaki bir arızadan kaynaklandığı anlaşıldı.

Milyonlarca kişiyi endişelendiren bu krizin ardından WhatsApp'ın çatı şirketi Meta cephesinden beklenen açıklama gecikmedi.

Milyonlarca kişiyi endişelendiren bu krizin ardından WhatsApp'ın çatı şirketi Meta cephesinden beklenen açıklama gecikmedi.

Şirket yetkilileri, platformu spam mesajlardan ve kötü niyetli girişimlerden korumakla görevli otomatik denetim mekanizmalarının kontrolden çıkarak masum kullanıcıları da yanlışlıkla işaretlediğini itiraf etti. Her zaman kullanıcı güvenliğini ön planda tuttuklarını ve bu uğurda zaman zaman sistemlerin böyle hatalar yapabildiğini belirten WhatsApp sözcüsü, mağduriyet yaşayan kişilerin yeniden iletişim kurabilmesi için çözüm sürecini hızlıca başlattıklarını ifade etti. Şu an şirket mühendisleri, haksız yere kilitlenen profilleri tespit edip yeniden erişime açmak amacıyla kapsamlı bir sistem güncellemesi yürütüyor.

Her ne kadar dünkü olay yapay zekanın neden olduğu küresel bir sistem hatası olsa da, uygulamanın aslında kullanıcılara haber vermeden hesap kapatma hakkı her zaman bulunuyor. Mesajlaşma devi; resmi olmayan değiştirilmiş sürüm kullananları, kısa sürede rehberinde kayıtlı olmayan çok sayıda kişiye mesaj atan bot hesapları veya otomatik yazılımlarla platformdan veri toplayanları anında ve kalıcı olarak sistemden uzaklaştırabiliyor. Ancak hesabınız son günlerde hiçbir sebep yokken aniden kilitlendiyse endişelenmenize gerek yok. Bu durum büyük olasılıkla Meta'nın küresel çapta yaşadığı denetim hatasının bir sonucudur ve hesabınızın 24 saat içerisinde kendiliğinden normale dönmesi beklenmektedir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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