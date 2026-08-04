WhatsApp Çöktü mü? Dünya Genelinde WhatsApp Krizi Çıktı, Milyonlarca Hesap Kapandı

Şirket yetkilileri, platformu spam mesajlardan ve kötü niyetli girişimlerden korumakla görevli otomatik denetim mekanizmalarının kontrolden çıkarak masum kullanıcıları da yanlışlıkla işaretlediğini itiraf etti. Her zaman kullanıcı güvenliğini ön planda tuttuklarını ve bu uğurda zaman zaman sistemlerin böyle hatalar yapabildiğini belirten WhatsApp sözcüsü, mağduriyet yaşayan kişilerin yeniden iletişim kurabilmesi için çözüm sürecini hızlıca başlattıklarını ifade etti. Şu an şirket mühendisleri, haksız yere kilitlenen profilleri tespit edip yeniden erişime açmak amacıyla kapsamlı bir sistem güncellemesi yürütüyor.

Her ne kadar dünkü olay yapay zekanın neden olduğu küresel bir sistem hatası olsa da, uygulamanın aslında kullanıcılara haber vermeden hesap kapatma hakkı her zaman bulunuyor. Mesajlaşma devi; resmi olmayan değiştirilmiş sürüm kullananları, kısa sürede rehberinde kayıtlı olmayan çok sayıda kişiye mesaj atan bot hesapları veya otomatik yazılımlarla platformdan veri toplayanları anında ve kalıcı olarak sistemden uzaklaştırabiliyor. Ancak hesabınız son günlerde hiçbir sebep yokken aniden kilitlendiyse endişelenmenize gerek yok. Bu durum büyük olasılıkla Meta'nın küresel çapta yaşadığı denetim hatasının bir sonucudur ve hesabınızın 24 saat içerisinde kendiliğinden normale dönmesi beklenmektedir.