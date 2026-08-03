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Bennu Gerede Hakkında "Müstehcenlik" Soruşturması Başlatıldı

Bennu Gerede Hakkında "Müstehcenlik" Soruşturması Başlatıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.08.2026 - 18:07
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Bennu Gerede hakkında müstehcenlik suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın gerekçesi ve kamuoyuna yansıyan ilk bilgiler içeriğin devamında...

Kaynak: Burak Doğan

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Fotoğraf sanatçısı ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Fotoğraf sanatçısı ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gerede hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen 'müstehcenlik' suçu kapsamında soruşturma başlattı. Paylaşımda, soruşturmanın Gerede'nin son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle açıldığı iddia edildi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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