Bennu Gerede Hakkında "Müstehcenlik" Soruşturması Başlatıldı
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Bennu Gerede hakkında müstehcenlik suçlaması kapsamında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın gerekçesi ve kamuoyuna yansıyan ilk bilgiler içeriğin devamında...
Kaynak: Burak Doğan
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Fotoğraf sanatçısı ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Bennu Gerede hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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